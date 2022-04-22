「家暴男」蔣勁夫被封殺4年自爆做外賣員　落魄收紙皮被識穿擺拍

內地演員蔣勁夫於2018年宣布暫退娛樂圈，前往日本留學，期間因涉嫌毆打多位外籍女友，從而被冠上「家暴男」標籤，導致形象一落千丈。近日，蔣勁夫罕有開直播同網友互動，透露自己現在做外賣員，引起網友熱議。



蔣勁夫當年因家暴日籍女友被遣返湖南老家。（VCG）

鏡頭中的蔣勁夫肉眼可見發福不少，皮膚略顯粗糙，憔悴難掩。有網友問及他的近況，蔣勁夫透露自己靠送外賣生活，每日由夜晚做到早上，非常辛苦，還表示自己除了演戲什麼都不會，為了生活只能選擇外賣。其後，有網友找出疑似蔣勁夫送外賣的照片，但全副武裝，單從畫面來看很難辨認。而在3月時，蔣勁夫曾曬出頭戴外賣員頭盔的視頻，不過上衣穿的是GUCCI，難以讓網友信服。

繼「送外賣」登上短視頻熱搜之後，蔣勁夫昨日（20日）又曬出一條「工作」視頻，並寫道：「白天河東再生資源回收利用，晚上河西跑腿外賣代駕請找我」，還不忘加上hashtag「記錄美好生活」。片中的他頭戴紅色安全帽，搬起一堆紙皮，面對突如其來的「偷拍」故作驚訝狀，身邊的朋友更即刻遮住鏡頭，扮得似模似樣，不過也被網友一眼識穿，在評論區配合他做戲。

其實蔣勁夫當年以專業第一的成績考入上海戲劇學院表演系，演技算不錯，更被視為「胡歌接班人」，原本應有大好星途。此外，蔣勁夫是一位富二代，在他曬出的短視頻中，幾乎全部都是同健身有關，且住在獨立別墅，擁有大露台、停車場，幾架豪車，還有健身器材齊全的健身房等，家境優渥，「送外賣」只是他同網友開的一個玩笑。