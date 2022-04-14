Chill Club年度推介｜鄭欣宜有望再下一城　林二汶蟬聯幾乎無望

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》將在4月24日（星期日）舉行，頒獎禮現正進行最後一個階段投票，讓樂迷投選個人獎項心水三甲，分數將按不同名次選票而定，分數最高的單位就能獲得最高殊榮。在今年「Chill Club年度女歌手」的競爭中，外界焦點放在於鄭欣宜（Joyce）能否繼承上年氣勢再奪歌后，向女歌手大滿貫邁進一步。而Joyce之所以成為大熱，除了在上年展示人氣外，背後也有一個非常重要的因素。



「Oh My god, You guys really like me?」Joyce在頒獎台上突然講起英文成為經典一幕，而觀眾當時給予的反應，證明她已經吸納大部份觀眾支持。（資料圖片）

與Anson Lo合作有望加分

上年Joyce的聲勢非常強勁，除了成為叱咤歌后外，在樂迷票選下，她也順利贏得「我最喜愛的女歌手」獎項，當她領獎時向台下大問一句：「You guys really like me?（你哋真係鍾意我？）」，台下報以歡呼聲，足以證明Joyce有多首歡迎。亦因為Chill Club頒獎禮以樂迷投票定奪賽果，當Joyce得到樂迷認同、支持，代表著贏得女歌手金獎的機會也十分大。而Joyce過去與Anson Lo（盧瀚霆）多度合作也是一大加分位，除了合作拍廣告、亮相《Megahit》MV外，接下來更將一同開拉闊演唱會，若然得到一眾「神徒」（Anson Lo歌迷稱呼）的選票，Joyce就有望進一步拉闊領先差距。

一起拍廣告、參與偶像MV，到今年聯手開拉闊音樂會，相信Joyce會得到部份「神徒」用選票支持。（MV截圖）

Serrini有機會留守三甲

至於有望挑戰Joyce的女歌手，今年叱咤「我最喜愛的女歌手」最後五強，而同時有份入圍的陳蕾、陳凱詠（Jace）及Serrini（梁嘉茵），甚至上年女歌手銅獎得主Gin Lee（李幸倪）都有機會。尤其Serrini上年已經贏得女歌手銀獎，離冠軍只差一步，網絡上也得到不少「樹打手」（Serrini歌迷稱呼）支持，預料留守三甲也沒有難度。反觀今年在樂壇頒獎禮上皆首奪女歌手獎項的黃妍（Cath）和林欣彤（Mag），其實過去在票選時的表現並不突出，要殺入三甲還需歌迷落力拉票。而上年Chill Club歌后林二汶，自從在TVB台慶亮相後網民爭議不斷，人氣下滑的她幾乎已經肯定無緣三甲，衛冕失敗。

上年銀獎得主Serrini，目前是上屆女歌手得獎者中，最有機會留守三甲的一位。（資料圖片）

「Chill Club年度女歌手」入圍名單：（排名不分先後）