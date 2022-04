Chill Club年度推介｜鄭欣宜有望再下一城　林二汶蟬聯幾乎無望

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》將在4月24日(星期日)舉行,頒獎禮現正進行最後一個階段投票,讓樂迷投選個人獎項心水三甲,分數將按不同名次選票而定,分數最高的單位就能獲得最高殊榮。在今年「Chill Club年度女歌手」的競爭中,外界焦點放在於鄭欣宜(Joyce)能否繼承上年氣勢再奪歌后,向女歌手大滿貫邁進一步。而Joyce之所以成為大熱,除了在上年展示人氣外,背後也有一個非常重要的因素。



「Oh My god, You guys really like me?」Joyce在頒獎台上突然講起英文成為經典一幕,而觀眾當時給予的反應,證明她已經吸納大部份觀眾支持。(資料圖片)