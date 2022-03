鄭欣宜男友身份曝光　原來係花店老闆且曾留學英國

減勁成功的欣宜昨日低調放閃。(IG圖片)

鄭欣宜(Joyce)以生酮飲食法三個月成功減去20磅,日前她在IG分享近照時,除咗身形、臉型引起話題之後,神秘男的膊頭更係引起不少揣測,有指神秘男為外藉髮型師Benjamin,近期不時與欣宜在IG有互動。

情人節當日拎住嘅花,應該係Derek所送。(ig圖片)

之不過,有讀者向《香港01》爆料指欣宜的新歡是The Floristry的老闆Derek,比欣宜年長約4歲,欣宜入行至今,身邊一直不乏追求者,前男友或緋聞對象皆必屬良品,爆料人士指Derek年約38歲,口才了得,兼且不時靠所養嘅斑點狗製造話題,估計Derek以內涵奪取欣宜歡心。

爆料者指欣宜的新歡是經營花店的Derek(最右),年約38歲,早年曾在英國留學。(讀者提供)

位於上環的The Floristry是一家花店cafe,店舖到處放滿花草植物,打卡一流。而除了一般鮮花服務外,The Floristry亦提供精緻的新娘花球。欣宜喺今年情人節時手上所執的花束亦係出至The Floristry,她當時發文指「Wild heart cant be tamed 🧡」而二月初時,欣宜亦背著The Floristry的tote bag拍照,發文表示「 This wild heart never stops 💖」似乎當時已經與Derek蜜運當中。對於男友背景,欣宜所屬的唱片公司寰亞唱片梁小姐就咁回應:「我會同欣宜講唔靚仔唔高大唔好揀!謝謝大家關心!」