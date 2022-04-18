東張西望｜第五波疫情重創老人院　確診長者有去無回院友感心酸

香港受到第五波疫情重創，不論什麼行業都受到影響，當中老人院受到的影響更為之大，政府每日舉行疫情記者會，公布離世人數，而大部分的都屬於年紀比較大的長者。

第五波疫情重創老人院 （節目截圖）

今日（18日）《東張西望》講到疫情放緩後的老人院，在第五波疫情中，老人院院舍大量長者確診，當中不乏發高燒的長。院舍職員安排他們到急症室接受治療，但礙於確診人數眾多醫療體系爆煲，曾經有確診及發高燒的長者要在街頭苦等三天在可以上病房。

第五波疫情亦重創醫院 （節目截圖）

老人院負責人：「我親自送佢去急症，入左去一日就走左。」在院舍工作多年的她憶起已離開的院友，不禁眼泛淚光。亦有院友話：「見到床位同名係咁轉都知道咩事，入得都係等時間過，不能夠再返屋企。」一次的疫情已經令原本很多人的老人院變得安靜，院舍的電視機開著，已經由往日的「排排坐」到今日的一個人獨佔電視，院舍裡的長者不是正在隔離便是已經離開。院舍亦被問到關於物資有否充足的問題，負責人回應現在物資十分充裕，有大量的保護衣及口罩等用品，但政府反應過慢，現在才隔數天便送上數箱快速檢測，令物資囤積。

老人院102歲院友 （節目截圖）

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