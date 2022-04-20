東張西望｜美齒中心以歐洲註冊牙醫作招徠　 苦主先付款才知被騙

今日（20日）《東張西望》講到一間美齒中心以歐洲註冊牙醫作招徠，自稱幫人矯齒及做牙貼，並不是賣服務，而是在行醫。

美齒中心以歐洲註冊牙醫作招徠 （節目截圖）

苦主陳小姐表示認為這間美齒中心的銷售手法很有問題，因為購買了合共$63,000的服務，而在離開中心後卻被告知需要多付$8,000的深層清潔牙齒費用。

而另一苦主李小姐光顧這間美齒中心欲美白牙齒，被這間美齒中心的歐洲註冊顧問告知有「深咬」這個情況，並告訴其香港這個情況很普遍，李小姐需先全數付款，美齒中心再轉介香港牙醫予李小姐作進一步檢查。

香港牙醫告知李小姐的牙齒有「深咬」情況，正常人可以用十年的牙貼，李小姐的牙貼只能用最多兩年，於是李小姐欲進行退款，美齒中心便以一早已告知李小姐有「深咬」情況而不進行退款，於是李小姐便於網上進行「公審」。

陳小姐購買了服務後卻受到無理的加價（節目截圖）

香港牙醫學會會長指出顧客千萬不要被「歐洲註冊牙醫」的字眼吸引，因為只屬綽頭作招徠，病人權益無法得到保障，因為歐洲註冊牙醫並不在香港註冊。而律師則表示香港法例有定明，如果歐洲註冊牙醫提供意見已涉及專業意見，符合了行醫的定義，在法律上被定為無牌行醫，根據簡易程序條例，可以罰款$100,000及入獄三年。

香港牙醫學會會長指出顧客千萬不要被「歐洲註冊牙醫」的字眼吸引（節目截圖）

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