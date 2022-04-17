東張西望｜大量農莊無視防疫條例偷步解封 娛樂設施任人享用
撰文：胡凱欣
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去年年底香港爆發第五波疫情，每日確診人數上萬人，至今逾四個月疫情才慢慢放緩，下降至三位數字，在2022年年頭，政府更強制關閉多個娛樂場所，以控制疫情。
今日（17日）《東張西望》講到疫情下仍有娛樂場所偷偷營業，特別星期六日遊客便更多，當中有農莊更掛著農莊名義但提供大量遊樂設施。根據防疫條例（599章），農莊是豁免的表列處所，但只限於種植部分，而處所內提供的遊樂設施則仍然受規限，需要4月21日後才正式解封。但有農莊仍然提供大量遊樂設施，如：滑草場、水上單車、水上滾球釣蝦場、露營地及燒烤場等等，有農莊已於娛樂設施上貼上字句呼籲遊客請勿使用，但因人手關係未能逐一提醒，只能間中到場提示遊客不要享用娛樂設施，當《東張西望》再次到訪該農莊時亦暫時停止營業。
也有部分農莊任由遊客使用娛樂設施，而警方亦曾有到場查看，只警告再犯便會控告，亦有負責人話：「我地唔似大型農莊，可以話停業就停業，唯有踩住界做。」市民表示：「開得應該無違法。」律師表示農莊可以主動關閉娛樂設施，而農莊予遊客享用娛樂設施已經觸犯防疫條例（599章），可以罰款5萬元及監禁6個月，而遊客亦有責任，可以罰款1萬元，距離解封時間不遠，又何必差在一時？
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