珍達娉琦仍避談丈夫掌摑事件　外界猜韋史密夫翻身要靠這些機會

韋史密夫於奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑基斯洛克，導火線正是因為基斯開他妻子珍達娉琦的玩笑，珍達由於生病掉髮，乾脆理個平頭，基斯卻直呼很期待看到她主演的《伴我雄心2》（G.I. Jane 2），讓她大翻白眼，基斯還不肯放過，終於讓韋史密夫的理智線斷掉，衝上台去打人。



而珍達娉琦的網絡清談節目《 Red Table Talk 》又推出新內容，各方都期待她來聊聊這改變他們一家人的驚天大事件，結果在最新的節目中，只有黑底白字打出「考慮到過去幾周發生的事，史密夫一家的重心在深刻療癒上，某些這種療癒過程的發現會在適當時機在節目中分享」，因此目前她還沒有要去碰觸這個敏感話題。

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而韋史密夫被大公司新片陸續切割，仍有業界人士看好他的未來片約肯定應接不暇，關鍵就在於大公司大片不來找，近年來最流行找大牌掛帥的影集，或是成本不那麼大的動作片，還是會對他很感興趣，若他能夠放下身段，就不至於乏人問津。但專門打臉八卦刊物的網站，認為這些僅是臆測，韋史密夫的醜聞風暴還沒有完全平息，他的事業危機並沒有結束。

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