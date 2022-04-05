韋史密夫人見人怕　Netflix擱置新戲　傳Sony煞停《重案夢幻組4》

串流平台Netflix近年積極邀請巨星擔綱主演自家製電影。（imdb）

自上月28日奧斯卡頒獎典禮，韋史密夫（Will Smith）上演的「掌摑事件」後，遭到奧斯卡大會以及相關單位的廣大批評。日前韋史密夫主動辭去美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）會員身分後，Netflix亦宣布擱置原本由韋士密夫主演的自家製電影《Fast and Loose》。

Will Smith為奧斯卡掌摑事件發聲明 宣佈退出美國影藝學院

韋士密夫憑《王者世家》首奪奧斯卡最佳男主角，卻因頒獎禮上的掌摑事件，而令多部製作中的電影被煞停。（imdb）

據荷里活報道的消息指，Netflix並非唯一煞停與韋史密夫合作的製片商。由Apple+製作、韋史密夫主演，講述黑奴逃亡的劇情片《Emancipation》，已進入後期製作階段，原定於2022年推出，但上映日期尚未公布，Apple+亦拒絕評論。

韋士密夫伙拍馬田羅倫士（Martin Lawrence）主演的《重案夢幻組》第四集亦被Sony煞停。（imdb）

同時，Sony計劃拍攝的《重案夢幻組4》（Bad Boys 4），在奧斯卡舉行前，已發送長達40頁的劇本予韋士密夫，但據消息人士透露，已暫停製作。而正在前期籌備工作的另外幾部電影，據估計亦會被煞停。

在奧斯卡舉行前，原定執導《Fast and Loose》的導演David Leitch突然辭退，「轉軚」執導賴恩高斯寧主演的電影《Fall Guy》。（imdb）

《Fast and Loose》在奧斯卡掌摑事件前，已計劃由最佳男主角大熱門韋史密夫主演。然而在奧斯卡舉行前，Netflix誠意力邀的導演David Leitch，突然宣布辭去《Fast and Loose》的導演職務，轉至環球影業（Universal Pictures），執導由賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演的電影《Fall Guy》，預計將於八月份開鏡。