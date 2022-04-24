84歲瓊瑤逾6億豪宅清拆前大公開　曝晚年近況：絕不插喉後事從簡

84歲小說家瓊瑤（本名陳喆）身價上億，作品翻拍無數電視劇、電影，《還珠格格》、《庭院深深》都是經典品，近年來她鮮少有消息，而她坐落在台灣台北東區的200坪豪宅「可園」，是一棟7層樓獨棟別墅，市價高達25億台幣（折合約6億7千萬），屋內豪華景象曝光。



瓊瑤就算沒聽過，也一定看過她的小說翻拍電視劇，包括《還珠格格》、《花非花霧非霧》、《情深深雨濛濛》、《庭院深深》，陪伴無數少男、男女成長；而她晚年鮮少有消息，2017年則是突然交代後事，直言未來如果重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐要一切從簡，對生死相當看淡。

著名小說家瓊瑤價值6億的豪宅及近況。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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此外，瓊瑤光是靠著無數作品版權，讓她賺進不少銀財，還在台北市東區擁有一棟7層樓獨棟別墅「可園」，豪宅占地200多坪，家中還有小說中才會出現的假山涼亭、小橋流水，豪宅裝設級為奢華。

消失已久的瓊瑤近況為何？瓊瑤其實目前正與家人住在淡水，因為都更的關係，居住長達40年的可園也將拆掉，所以她便隨著家人移居。也因可園要拆掉了，瓊瑤決定將別墅公開供人參觀，不過僅有2天而已，昨（23）日、今（24）日，裡面不僅有豪花般的裝置，甚至有創作作品的手稿，極為罕見曝光。

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