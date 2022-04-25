林志玲被代言大陸成人用品　由日本跨海提告不法廠商　判決出爐

林志玲與日本放浪兄弟成員AKIRA在2019年結婚後，定居日本，今年初開心宣佈升格人母、人父。她近日除了專心當媽媽，也為捍衛肖像權，在日本跨海提告大陸一家網路商店，結果在4月中旬出爐，引起討論。



一家位於大陸潮州市的成人用品網站這陣子盜用林志玲的肖像、姓名與簽名，販售成人用品、打廣告，她知道此事後跨海提告，要求道歉且賠償16萬元人民幣。

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最後潮州市人民法院公開案件審理結果，認定林志玲的肖像以及姓名權確實受到侵犯，該不肖廠商必須向林志玲於經營的網站首頁連續90天發布道歉聲明，並賠償9萬元人民幣的罰金。

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