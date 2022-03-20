重開《康熙來了》？蔡康永盼以「林志玲經驗」招呼大S具俊曄夫妻

蔡康永今（19）日現身新莊國家影視廳中心出席阮鳳儀導演的《美國女孩》放映活動，被問到好友大S（徐熙媛）的喜訊，透露第一時間知道相當激動，並立刻傳訊祝福大S，對方相當鎮定回覆「謝謝」2字。蔡康永甚至動念要重開《康熙來了》好好訪問大S。



蔡康永談及大S閃婚說：「很多喜訊是讓我覺得很溫暖，這個喜訊對我來講很震撼，也很刺激，她燃起我們好多人心中那把熄滅的火，就是人生可以任性的時候，要把握機會，一切都可以為了爭取自己的幸福，一切的勇氣跟熱情都可以得到回報。」也喚醒蔡康永「要做什麼趕快做，不要再拖了」的念頭。

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他透露第一時間就向大S表達祝福：「我很記得當天是真的醒過來，睡夢中迷迷糊糊然後整個人都醒過來，就跟自己講鎮定，你自己是寫情商書的人，稍微控制一下，然後確認是真的，就表達祝福。她就很鎮定，我相信他當天祝福應該收到爆炸了，很簡單地回了謝謝。」

蔡康永也為此動念重開《康熙來了》：「當時跟朋友講真心話，這是我停掉《康熙》之後，第一次這麼想把《康熙》開起來，我好想問他們發生什麼事，這個事情沒有人好好訪實在太可惜了，覺得可以考慮名人堂有一集可以處理一下這件事。」

雖然還沒正式邀約大S夫妻吃飯，但已經在朋友圈裡找通韓語的人：「因為上一次請志玲新婚夫婦吃飯，我沒有準備日語翻譯，林志玲本人就很忙，就是又要顧著跟大家聊天，又要當翻譯，所以覺得這次一定要配，如有機會要請的話，一定要有翻譯。」

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