專訪 | 陳山聰人生污點係同伍詠薇「分手」：人生唯一後悔的事

陳山聰（Joel）再度回歸無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》，一人分飾三角，包括花心男Maurice、暖男Joey，以及精神病人。相比起3年前拍攝《金宵大廈》，陳山聰現在是一子之父，在疫情下平衡家庭和事業成了陳山聰的生活重心。

陳山聰仔仔Jaco（陳霆軒）就快兩歲，陳山聰甘心做奶爸，每晚兒子哭鬧都親自起身哄入睡，樂而不疲，提起昨晚兒子半夜起身扭抱時，他既無奈又幸福地笑道：「噚晚三點幾佢叫，我就話點呀大佬！我都又唔畀得夜奶佢飲住，所以我就抱起佢，我就𠱁佢瞓，側邊有張床畀佢瞓，我就知點解佢喺度『𦧲』，佢想上我哋張床度瞓。瞓到6、7點嗰陣，嗰轉就真係肚餓啦，叫到拆天，我就出去開奶畀佢食。係我自發想湊佢嘅，太太就梗係見到有人做就最好啦！」

髮型 : Hair Culture HK - Seiko Sin

化妝：Chloe Yu

場地提供：whereami.hk

攝影：陳順禎



（陳順禎 攝）

愛做奶爸：我一放假就會全日陪仔啦

陳山聰太太何麗萍（Apple）從事美容業，兩公婆均工作繁忙，Jaco多半交由「秘書」工人姐姐照顧Jaco，其次便是陳山聰。不過一場疫情來襲，太太反而多了餘裕陪伴兒子，他們湊仔時間比以往分配得更平均，山聰說：「而家太太就照顧Jaco多啲，而家佢哋親子關係親密啲。太太返工10點、11點，夜晚8點先返到嚟，所以之前冇乜時間去照顧佢。咁我拍劇可能突然有一日要放假㗎嘛，我一放假就會全日陪仔啦！」

李施嬅到訪《金宵大廈》拍檔陳山聰的家拜年。（IG/ @selenaleelalee）

陳山聰對湊B樂而不疲，Jaco自然更黐爸爸。惟山聰不會溺愛兒子，他自認剛中帶柔：「我鬧佢係鬧得最多，錫佢係錫得最多，我相信佢會明嘅。但我真係會『抦』佢㗎！例如叫咗佢好多次唔好搞啲電掣，佢係都要去，佢就會谷住泡眼淚。」

山聰話太太生Jaco一刻是人生中「最神聖的一刻」。（陳山聰IG圖片）

考慮生二胎

惟陳山聰無意當虎爸，不打算為催谷Jaco考名校而學十八般武藝，只知Jaco不抗拒游水，他打算Jaco下年入K1安排他上游水班。會否考慮生二胎？陳山聰則稱要交由太太決定：「我哋都有考慮過不如生多個比Jaco啦，有多個兄弟姊妹。但奈何太太年紀都唔細，佢睇咗好多報告，擔心第二胎冇咁聰明，佢驚佢發育成長唔好，我都尊重佢意思，俾佢考慮多一段好短嘅時間，我話過咗呢個Deadline我就唔生啦，如果唔係大家都好辛苦。」

Jaco可愛照：

低潮時期行街被指罵：講啲難聽說話，我咪扮聽唔到囉！

陳山聰現擁有美滿家庭，從浪子回頭再走到這一步也不簡單。眾所周知，陳山聰經歷過兩個低潮，第一個低潮是1997年金融風暴期間任職牛仔褲銷售員，每月收入僅3千多元，他憶述時依然感歎：「我望住張支票喊，原來返工咁辛苦先得呢個價值。」

陳山聰捱過兩個低潮。（陳順禎 攝）

陳山聰第二個低潮則被爆出戀上何超雲，當年他被指拋棄有10年感情關係的妻子楊渡萍，形象下滑，連出街都被途人指指點點。陳山聰過往已多番被問及這些難受的往事，今再度提起，他未有臉露不耐煩，只是斂起笑容嘆道：「行街去到邊度個個都望住你啦！但冇辦法，你人生就係經歷呢啲嘢，人哋梗係會咁睇你㗎啦！」

有否被人用難聽說話「問候」？陳山聰爽快承認：「有！點會冇呀！講啲名呀、難聽說話，我咪扮聽唔到囉！嗰啲只係語言傷害，唔係身體傷害，我相信佢嗰陣都唔會諗住我夠膽打佢嘅，如果真係打，佢咪『咩呀』咁囉！」陳山聰思前想後，終歸想回到娛樂圈，唯有鼓起勇氣，選擇迫自己出街見人，迎接四方八面的利箭，「一定要（見人）！唔係點做返娛樂圈、拍劇、做演員。你諗吓當時幾多記者幾多尖銳嘅問題？幾難聽嘅說話我未聽過？」

陳山聰低潮時期迫自己見人。（陳順禎 攝）

伍詠薇點醒自己：最難係你點面對自己

回想那段難堪的日子，陳山聰說得最多的，是對別人的指責表達全盤接受和諒解，「我都唔可以怪人哋，我明白嘅，調返轉我係佢哋咁，我都會咁話佢都未定。但係呢個只係一個過程，你過咗就得㗎啦！」

小鮮肉時期的陳山聰出過唱片。（網上圖片）

契家姐伍詠薇一番說話，陳山聰依然銘記於心，也教曉他面對現實，「佢話你跌低，要人哋幫你容乜易啫，自己幫自己係最難嘅。其實最難係你點面對自己。」與伍姑娘決裂是陳山聰的一個污點，當年兩人因為一通開玩笑的電話而「分手」，多年後於日本東京重逢，他主動致電伍姑娘相約食飯和解，「嗰陣我即刻我係Feel到係，一對情侶分手，然後你仲好愛佢，終於有機會復合嘅感覺，終於俾我等到。咁嗰晚梗係醉到暈啦！走咗三個地方食嘢呀你諗吓，當晚我啦、我太太、我哥哥、佢兩公婆，5個人，由7點幾食到11點，你諗吓幾開心。」陳山聰坦言這是他人生唯一後悔的事，幸好伍姑娘不計前嫌，如今兩姊弟感情更勝從前。

山聰同伍姑娘曾經決裂，但現在感情更勝從前。(伍詠薇IG)

感激TVB高層、監製提攜

陳山聰亦感恩樂易玲、曾勵珍、曾志偉等貴人重新給予機會，他最感謝是兩位伯樂——《鐵拳英雄》和《金宵大廈》監製文偉鴻和葉鎮輝。他說：「佢哋話俾觀眾廳，陳山聰可以做到嘢、係可以演戲。」

整場訪問中，陳山聰說得最多的便是「絕對」兩個字，看得出他從過往種種學懂深刻教訓後，愈發肯定個人想法和價值。不惑之年已過半，陳山聰坦言，是跑步帶領他領略人生，跑到45歲的這個人生階段，他最肯定的有一件事：「我跑42.195公里嘅時候好辛苦，去練習、着對鞋落街嘅時候最辛苦，但我話俾自己聽，呢個係一個過程，你捱過咗就會到達終點。」