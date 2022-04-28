專訪｜Edan自認跳唱新歌唔夠氣　兼被花姐要求解決另一個唱歌問題

假如將Edan 呂爵安的演藝生涯比喻為升降機，這升降機似乎一直在上升，正在前往目標樓層。Edan 去年以新人姿態個人出道，推出的四首單曲皆稱霸「KKBOX 年度累積榜」，無庸置疑地走上頒獎台，成績驕人！甫踏進第二年，Edan 以「探索」、「突破」為這年的目標，在他的「升降機」創造更多可能性！



跳唱、Rap 各有難度

Edan 坦言，脫離了「新人」的身分，壓力反而減少了，希望多作嘗試，為觀眾帶來全新感覺。 2022 年呂爵安首支個人單曲〈Elevator〉以跳唱風登場，但卻不走為人熟悉的型格跳唱路線，而是加入Edan 幽默的個性，讓作品以輕鬆有趣的方法說故事，風格十分鮮明！

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Edan在歌曲中的Rap同樣令人眼前一亮，但Rap 除了講求節奏，咬字、語氣都不能忽視，因此他在Rap方面下了不少苦工：「這次 Rap 的密度不算很高，咬字還能應付。之前花姐發現我有懶音問題，要我在疫情期間每天讀報紙，這其實是個很好的練習，提醒我說話要清晰一點，慢一點。」

處理好Rap的部份，跳唱應該難不到Edan 吧？畢竟MIRROR 曾發佈過不少跳唱歌。但Edan 卻笑說，沒有了 11 位兄弟，連同安全感也失去了！因為焦點長時間在自己身上，不容有失。他笑言，幸好未有現場演出，否則到歌曲中段已不夠氣，他更在此許下承諾，會在下次現場演出前鍛鍊好體能，讓「爵屎」看到他在舞台上跳唱自如的樣子！

MV 獲各好友客串 期待未來更多合作

〈Elevator〉是一首很歡樂很熱鬧的歌曲，這次 MV 邀來 MIRROR 隊友 Anson Lo 和 Jer、「正印」小儀、家英哥，和《闔家辣》導演 Coba 出演，這些面孔讓觀眾看得更加投入，亦營造出各個驚喜，如歌曲所言：現實果然未能預料，就一起輕鬆快樂的過！

去年 Edan 與台灣藝人邱鋒澤推出粵普雙語的〈一表人才〉和〈年青有為〉，聲勢一時無兩，更在疫情下跨過地域限制，在「第 17 屆 KKBOX 台灣風雲榜」隔空與鋒澤合唱，衝出香港登上國際舞台！問及未來希望和誰合作？Edan 即表示其實有很多「心水」，但最想和林家謙合作，因為很喜歡他的作品！Edan 的「升降機」還在上升，相信他會繼續在各個樓層為觀眾創造快樂。在期待呂爵安演出同時，立即去片看看「喜感擔當」玩遊戲的有趣對答，了解更多新歌的故事吧！

【同場加映】全民造星IV｜10位最靚參賽者 有位演出《大叔的愛》同Edan做對手（點圖放大瀏覽👇👇👇）

全民造星IV｜10位最靚參賽者 有位演出《大叔的愛》同Edan做對手

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