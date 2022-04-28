王思聰微博徹底被消失！4千萬粉絲一夜蒸發　曾發文批評連花清瘟

【王思聰／連花清瘟】中國大陸知名的富二代王思聰，常會在微博上發文評論各種時事，更被網友封為「國民老公」，不過近來網友發現他的微博帳號被禁，疑似與日前他評論政府防疫政策，還有中藥抗疫的事有關。



王思聰的微博帳號擁有超過4千萬粉絲，19日先是被官方禁止發文，27日網友發現王思聰的微博帳號已被關閉，而這一切疑似與之前他曾發文質疑中國研發的抗疫中藥「連花清瘟」，結果受到輿論的影響中藥商市值暴跌，損失達百億。

之後他不滿政府的封城防疫政策，發文痛批「每天早上的核算（酸）檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性」，「奴性」的文字讓微博官方先是採取禁止他的微博帳號發文留言，不過到了27日卻已變成帳號遭關閉。

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