王思聰花百萬組裝電腦與獨立光纖線　下載70G遊戲幾分鐘內完成

撰文：中關村在線
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此前王思聰花百萬人民幣攢機的新聞曾登上熱搜，王思聰的這台百萬級的電腦，跑分達到了世界第四名的水平。

最重要的是王思聰還單獨給這個電腦配了一條獨享的光纖，上下行5Gbps，而這條光纖的費用一年約為240萬人民幣，電腦跟他比起來真的不算啥。

究竟王思聰花百萬砌出來的電腦效能有多快？

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網上也流傳出一段用這台電腦下載《賽博朋克2077》的畫面，70GB的遊戲，幾分鐘就下載完成了。

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