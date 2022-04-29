金宵大廈2大結局劇透 | 李施嬅輕生悲劇重演　另有方法穿越世界

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（29日）大結局《原點（下）》劇透。

前情提要：

平行世界內發生之事，令Lydia（李施嬅飾）悲慟不已，忽發奇想可利用Joey（陳山聰飾）跟Ella（李施嬅飾）的共感能力改寫歷史。Joey決意一試，現實世界回到Ella跟Maurice（陳山聰飾）相識之初……Joey早已料到結果，對他來說只要看到Ella安好，也算是好結果，但Lydia心內的渴望卻只能化為泡影。Ella縱有着美好人生，卻感到心中有一個洞不能填補。在命運的驅使下，Ella和Maurice再次來到金宵大廈……

上集重溫：

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大結局劇透注意！

由於阿Lam（張彥博飾）的影響，使悲慘結局再次發生，讓Joey感到無能為力，徹底崩潰。其時Lydia也鑽牛角尖企圖輕生，Joey為救她墮進了一個神秘空間……故事再次來到了原點，而且千迴百轉似是走不出的困局。現實世界，Ella等待跟Joey重逢。平行世界，Joey與Lydia獲告知，穿越世界不止經七樓半這個方法……精神病院內，女醫生看畢男病人留下的筆記；她來到金宵大廈，希望找出病人給她的故事結局……

《金宵大廈2》的平行時空為何是黑白世界？

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《金宵大廈2》原時空和黑白時空的主人公關係為何？

李施嬅分別飾演原主人公Ella和平行時空的Lydia；陳山聰則是Maurice及Joey，與Ella有 「愛的感應」的便是Joey...... 即看詳情

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