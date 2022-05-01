金宵大廈2 | 不負《金宵1》美譽非一般觀眾啱睇　近年TVB誠意之作

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》（下稱《金宵2》）周五（29日）迎來大結局，最後交代Joey（陳山聰飾）和Lydia（李施嬅飾）發現穿越時空的另一個方法，林老師（劉江飾）告知時空存有突破口，Ella（李施嬅飾）有機會逃過枉死的命運，眾人也可避免悲劇循環。Joey決定穿梭不同時空尋找Ella，而他在其中一個時空遇上了精神科醫生，最終他成功逃出精神病院，繼續時空之旅。



Joey為救Ella穿梭時空，Lydia選擇留在原世界等待Maurice。（《金宵大廈2》劇照）

劇本設計比《金宵1》有心思

《金宵2》劇本設計有心思，值得一讚。相比起《金宵大廈》（下稱《金宵1》），《金宵2》設定複雜得多，平行時空彼此環環相扣，須考驗TVB觀眾腦力和細心程度。結局不期然令人想起Netflix神劇《闇》（Dark），同樣也是講述劇中兩個時空中的所有人物不斷循環悲劇，後來男女主角找到突破口，阻止了平行時空誕生，消滅了「因」自然不見了「果」，隨之而也消滅了自己，一切歸於寂滅。《闇》中段人物關係之複雜、伏筆之多也嚇走不少觀眾，要追到結局才恍然大悟。這部分的《金宵2》都頗有《闇》的影子，最後兩集收起所有伏筆，劇情頗為緊湊，有一定追看性。

劉江驚喜現身，告知Joey和Lydia時空有突破口。（《金宵大廈2》截圖）

情感細膩有深度

此外，《金宵2》情感比《金宵1》來得含蓄，須花心思細味，例如Ella搞不懂究竟是愛上Maurice，抑或是擁有同一張臉孔的Joey；Maurice出軌Lydia後，每每回家看家Ella心中都五味雜陳；另外《雙魚》芬姐（伍詠薇飾）對毀容女兒（蘇皓兒飾）自私又扭曲的愛；《嫁衣》裁縫小程（胡鴻鈞飾）是愛上Florence（連詩雅飾）本人、還是穿上嫁衣後的Florence，眾人之間的微妙情感都比《金宵1》來得有深度和有玩味。

Joey、Maurice、Ella和Lydia的四角戀之間有微妙情感。（《金宵大廈2》）

中段最大懸念不強 單元故事太獨立

當然《金宵2》都有沙石，其一是主線進展緩慢，中段每逢李施嬅和陳山聰出現時都頗悶，又未必個個單元故仔都吸引，引致部分觀眾中途棄劇。其二是部分單元故事太獨立，與主線毫無關聯，最緊扣主線的只有《七樓半》。鄭子誠追殺李施嬅，李施嬅逃亡至七樓半憶起與陳山聰的童年回憶；另一個平行時空中李施嬅則被鄭子誠殺死，借以交代悲劇循環中，李施嬅無論如何都會走向枉死的結局。其他則關聯不大，倘若每個單元故事都可推動主線發展會更理想。

Joey發現時空隧道，回到過去，原來一切是循環。（《金宵大廈2》）

TVB近年誠意之作

雖則如此，《金宵2》實驗精神強，尤其在頂住《金宵1》「神劇」美譽、收視壓力之下，加入創新劇情需要一定勇氣，劇本可見用足心思諗過度過，絕對是近年TVB奇幻劇的上乘、誠意之作。