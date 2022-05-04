「緬甸水行俠」放監後剃鬚更靚仔　疑用一個符號暗批當地政府黑心

有「地表最帥和尚」之稱的緬甸男模 Paing Takhon 去年4月因參加反政變示威活動被捕，臉書、IG帳號也都被封鎖。今年3月他被特赦出獄，重啟社群帳號分享近況，帥照依舊吸引大批網友按讚，也歡迎他歸來。



而5月1日，他更宣布成立YouTube頻道，首支影片是他把鬍子刮乾淨，展現清新模樣的短片，短短數十秒的影片以1.8萬觀看人次。其實該影片是他4月21日於臉書上所分享過的刮鬍子的畫面，再次曝光仍相當吸睛。

【圖輯】點圖放大看「緬甸水行俠」剃鬚前後對比照片👇👇👇

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此外，Paing Takhon近期於社群分享帥照時，都會使用「黑心」符號，被外界猜測是對政府的無聲抗議。

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