大馬男神祖雄IG現形照惹爭議登上馬國頭條　爸爸豪語回應更驚人

有「同志天菜」之稱的大馬男神祖雄日前推出養眼寫真書，他在記者會上大方透露「小祖雄」尺寸有18公分，有網友好奇18公分的真實性，他也在IG貼出一張女性手握小祖雄的照片，反問：「說是假的你會比較開心？」
但因尺度過激遭IG官方移除照片，他隨後也發文道歉，而這新聞傳回他的老家馬來西亞，驚動他的爸爸越洋關切，他本以為爸爸是打來罵人，想不到爸爸的反應出乎他意料之外。
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祖雄12日在IG限時動態發文，表示之前的新聞上了馬來西亞的娛樂版頭條：「爸爸昨晚打給我，一開口問我最近過得怎麼樣…我以為爸爸要開始責備我…最後爸爸只是說，沒辦法…別人自卑你有什麼辦法？」
祖雄笑說，爸爸應該是對自己的基因感到很驕傲，他還問網友「大家愛不愛我爸爸」高達9成的網友回答「愛死了」。祖雄曾說過爸爸是健美先生出身，對自己的身材嚴格要求，想必他的雄風也是遺傳自爸爸的好基因。
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