大馬男神祖雄巨鵰被質疑造假！IG自證真材實料：有圖有真相

【祖雄／寫真】身材精壯的大馬男神祖雄去年推出寫真書《Be My Hero》，尺度超激，他還自豪「小祖雄」長達18公分，「過往對象用過都說讚」，而他最近開放Instagram問答與網友互動，有人問道「18CM是真的嗎」，他則出女子從後方一手撩起他上衣，一手握住「小祖雄」的照片，然後再透露因尺度關係限動被刪的通知。
大尺度回應的照片引起爭議，祖雄9號再透過IG限時動態表示，關於問答的回應，有收到網友喜愛的留言回覆，也有不少批評。他表示本意只是想用幽默的方式，「有圖有真相」來回應網友提問，但因此造成社會觀感不佳，他鄭重道歉。
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至於有網友好奇是誰的手，他則解釋是和朋友玩「國王遊戲」輸了時候的懲罰。同時還附上寫著「反省」並跪地磕頭的貼圖，直呼：Sorry。
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祖雄首批全裸寫真一出即售罄！簽書會現場露出「這位置」謝粉絲大馬男神祖雄床上表現獲激讚！身懷巨物卻因這原因被嫌棄大馬男神祖雄全裸寫真巨雕現形 一張相揭性癖好：對方是獵物日本票選國寶級帥哥TOP10 兩套BL劇男神目黑蓮、赤楚衛二都上榜町田啟太｜《今際之國》突破形象 盤點10部全能男神必看人氣作品菅田將暉｜《她和他的戀愛花期》魅力爆棚 百變男神5部必看作品
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