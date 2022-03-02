祖雄師弟都係爆肌男神！林冠宇出全裸寫真　扮伊甸園亞當另有原因

主演過電影《紅樓夢》、《迷你鳥》及《日光樹影》等多部作品的台灣男星Adam林冠宇，原本是名專業的健身教練，也曾是祖雄師弟，因為與知名男體攝影大師「晏人物」合作寫真，深獲亞洲粉絲喜愛，近期他推出首本同名寫真書《ADAM》，不僅大尺度的全裸拍攝，更化身成主播、煮夫、男友等多樣角色露出「肉色禁地」，令人充滿遐想，如今銷售成績出爐，一個月已達5千本銷售佳績。



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原為健身教練的林冠宇，自踏入演藝圈後就深獲亞洲粉絲喜愛，他在1月13日推出個人同名寫真書《ADAM》，限量簽名800本在短短10分鐘就搶夠一空，開賣至今更是創下一個月銷售近5千本的好成績。林冠宇透露寫真書是以伊甸園「亞當」的形象為發想，如初生之犢，悠遊於伊甸園中，反應著他「斜槓」從影五年的心境，雖然仍在追求目標的道路上努力中，但不畏懼未來的他，一次次突破每道關卡，將以重生之姿呈現於大家的面前，讓粉絲見證不一樣的自己。

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《ADAM》是由人像攝影大師「晏人物」掌鏡，兩人雖然不是首度合作，但晏人物依然能在熟悉的面孔中引導出完全不同的個人魅力。這次，他便讓林冠宇在書中大膽解放自己過去對裸露的限制，挑戰大尺度的全裸拍攝，並嘗試多種如主播、球員、教練、煮夫、男友等等令人充滿遐想的角色演繹，不管是全裸僅單穿圍裙，大方露出渾圓堅挺的4D翹臀、輕解羅衫，一步步退下西裝襯衫、或是從濕漉漉的純白私著中透出的肉色禁地，一再地挑逗粉絲的眼球。

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