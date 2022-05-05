安芭赫德怕官司輸俾尊尼特普　提出撤回訴訟被法官當庭駁回

荷里活演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴兼誹謗官司，在美國法院於上月11日開審四星期至今一直受到外界關注。雙方在庭上爆出多個驚人內幕，尊尼特普方提出多項證據指前妻患有邊緣型人格障礙，而自己才是家暴的受害人，令外界偏向更加支持尊尼特普一方。據悉，安芭赫德似乎擔心會敗訴，透過律師於美國時間3日提出「撤回訴訟」，卻被法官當庭駁回，聆訊繼續。



安芭赫德透過律師於美國時間3日提出「撤回訴訟」，卻被法官當庭駁回。（CFP）

安芭赫德的代表律師以「尊尼特普未能提供誹謗證據」為理由提出撤銷這場官司的請求，法官Penney Azcarate認為就目前情況能從中看到證據，決定該民事訴訟繼續進行。安芭赫德的心理學家Dr. Dawn Hughes作為證人出庭作供，表示尊尼對她作出性暴力後患上創傷後壓力症候群（PTSD），又強調自己為她做了十多次心理測試、29小時的評估後才斷定她患有PTSD。Dr. Dawn Hughes亦表示否認尊尼特普方的心理學家Shanny Curry所講，安芭赫德患有邊緣性人格和表演型人格的說法。

尊尼特普對安芭赫德的官司預計將會持續六星期。（Getty Images）

另外，另一目擊證人指出尊尼特普對安芭赫德與演員James Franco的緋聞相當不滿，兩人於2015年在波士頓飛往洛杉磯的航班上爆發爭執，當時尊尼踢了安芭一腳，又稱「祝你和你的情夫玩得愉快」。此外，證人亦表示他們爭吵期間提到另一名演員Billy Bob Thornton，但具體內容是什麼並不清楚。

另一目擊證人指出尊尼特普對安芭赫德與演員James Franco的緋聞相當不滿。（劇照）

尊尼特普對安芭赫德的官司預計將會持續六星期，安芭的證人將會陸續登場，而她亦有可能會像尊尼早前親自坐上證人席一樣作供。