安芭赫德出庭造型跟足尊尼特普　服飾髮型扣針都跟打心理戰？

著名荷里活演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後，傳出二人關係因為家暴而破碎，亦因此而對簿公堂，二人在美國法院再次審理家暴案，成為全球影迷的焦點。除了案情發展與不斷被披露的駭人證據外，外國有網民細心發現，安芭赫德連日出庭時，都模仿前夫日前的造型，似乎是經過精心安排的心理戰術之一。

安芭赫德（左）模仿日前尊尼特普（右）的出庭的昆蟲領呔造型。（law and crime channel截圖）

尊尼特普與安芭赫德的家暴案自本月11日起開庭審理，被大量傳媒追訪關注，亦吸引二人各自的支持者到場聲援。隨着與案件相關的報導與討論不斷升溫，有「眼利」的網民發現，安芭赫德連日的造型均與前夫日前出庭的造型相似。

以開庭當日（11日）為例，尊尼特普身穿淺灰色西裝出庭，領呔上扣上昆蟲扣針；翌日（12日），安芭赫德亦身穿淺灰色西裝，隨後（13日）亦配戴昆蟲標誌「撞款」領呔。而她當日身穿的黑色西裝，也與尊尼特普相近。

安芭赫德（左）模仿日前尊尼特普（右）的黑色西裝造型出庭。（law and crime channel截圖）

網民亦指出，安芭赫德連髮型也與同為長髮的前夫相近，尊尼特普18日紥馬尾出庭，而安芭翌日（19日）又「離奇」紥馬尾造型出庭，令人難以相信情況僅為巧合，而非經過精心策劃。

安芭赫德（左）模仿日前尊尼特普（右）的灰色西裝與馬尾造型。（law and crime channel截圖）

另外，尊尼特普在庭上提及，他與安芭過去曾以堪富利保加（Humphrey Bogart）及羅蓮柏歌（Lauren Bacall）的代表電影《江湖俠侶》（To Have And Have Not）中的暱稱「Steve」「Slim」互相稱呼，皆因兩對時代相隔半世紀的幕前幕後夫婦，均因為電影中的合作而結緣，亦恰巧男女雙方年齡亦有莫大差距。

羅蓮柏歌在40年代以在黑色電影（film noir）中飾演「蛇蠍美人」（Femme Fatale）著名，黑色電影的代表作品有《智勇無雙》（The Big Sleep）、《亡命客》（Dark Passage）、《願嫁金龜婿》（How to marry a Millionaire）及《風流記者》（Designing Women）。將羅蓮柏歌的銀幕形象，與安芭赫德在庭上被揭露的行為與衣著打扮心理戰的行徑對讀下，自然更令觀眾與二人的影迷不寒而慄。