安芭赫德出庭造型跟足尊尼特普　服飾髮型扣針都跟打心理戰？

著名荷里活演員尊尼特普(Johnny Depp)與前妻安芭赫德(Amber Heard)離婚後,傳出二人關係因為家暴而破碎,亦因此而對簿公堂,二人在美國法院再次審理家暴案,成為全球影迷的焦點。除了案情發展與不斷被披露的駭人證據外,外國有網民細心發現,安芭赫德連日出庭時,都模仿前夫日前的造型,似乎是經過精心安排的心理戰術之一。

安芭赫德(左)模仿日前尊尼特普(右)的出庭的昆蟲領呔造型。(law and crime channel截圖)

尊尼特普與安芭赫德的家暴案自本月11日起開庭審理,被大量傳媒追訪關注,亦吸引二人各自的支持者到場聲援。隨着與案件相關的報導與討論不斷升溫,有「眼利」的網民發現,安芭赫德連日的造型均與前夫日前出庭的造型相似。

以開庭當日(11日)為例,尊尼特普身穿淺灰色西裝出庭,領呔上扣上昆蟲扣針;翌日(12日),安芭赫德亦身穿淺灰色西裝,隨後(13日)亦配戴昆蟲標誌「撞款」領呔。而她當日身穿的黑色西裝,也與尊尼特普相近。

安芭赫德(左)模仿日前尊尼特普(右)的黑色西裝造型出庭。(law and crime channel截圖)

網民亦指出,安芭赫德連髮型也與同為長髮的前夫相近,尊尼特普18日紥馬尾出庭,而安芭翌日(19日)又「離奇」紥馬尾造型出庭,令人難以相信情況僅為巧合,而非經過精心策劃。

安芭赫德(左)模仿日前尊尼特普(右)的灰色西裝與馬尾造型。(law and crime channel截圖)

另外,尊尼特普在庭上提及,他與安芭過去曾以堪富利保加(Humphrey Bogart)及羅蓮柏歌(Lauren Bacall)的代表電影《江湖俠侶》(To Have And Have Not)中的暱稱「Steve」「Slim」互相稱呼,皆因兩對時代相隔半世紀的幕前幕後夫婦,均因為電影中的合作而結緣,亦恰巧男女雙方年齡亦有莫大差距。

羅蓮柏歌在40年代以在黑色電影(film noir)中飾演「蛇蠍美人」(Femme Fatale)著名,黑色電影的代表作品有《智勇無雙》(The Big Sleep)、《亡命客》(Dark Passage)、《願嫁金龜婿》(How to marry a Millionaire)及《風流記者》(Designing Women)。將羅蓮柏歌的銀幕形象,與安芭赫德在庭上被揭露的行為與衣著打扮心理戰的行徑對讀下,自然更令觀眾與二人的影迷不寒而慄。