「中國最美童星」暴風成長罕露性感 著黑bra+短褲大曬完美曲線
撰文：聯合新聞網
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曾有「最美童星」之稱的24歲大陸女星關曉彤，因為擁有甜美臉蛋和清純氣質，被稱為「國民初戀」，最近她受邀擔任時尚雜誌5月封面人物，拍攝一系列寫真美照，不僅穿上透視薄紗禮服，更有一套只穿黑bra搭黑色短褲，展現完美曲線白嫩身材。
網友看了都驚呼「哇～一整個美住了」、「仙女本仙沒錯了」、「關曉彤用美貌征服了我」、「國民閨女長成了國民女神」。
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關曉彤私底下也有完美戀情，她與大7歲男星鹿晗認愛時，一度讓微博當機寫下空前紀錄，雖然交往5年以來，外界頻傳分手，但他們戀情依舊穩定，上月20日男方迎接32歲生日，關曉彤準時在凌晨十二點發文「生日快樂」，還特別tag男友，證明兩人情誼仍在，也還在熱戀中。
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