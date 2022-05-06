BY2 Yumi走出王力宏風波IG曬野餐照　疑太性感以貼圖遮住敏感位置

女團BY2的妹妹Yumi（孫雨）去年捲入王力宏的婚變風波，更因不敵輿論攻擊而服藥輕生，她2月曝光開工照時，一度瘦到只剩皮包骨，惹粉絲心疼！



Yumi日前於IG曝光野餐照，化上桃花妝，穿著細肩帶碎花裙，手捧花束更顯春意盎然，一甩「宏蕾」陰霾，而她裙擺開衩直到大腿根，讓粉絲看了示愛「好看到過分了」。

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她寫道：「第一次野餐，Picnic feast with flowers（野餐盛宴與鮮花）」，除了出動超豪華野餐籃，野餐墊上擺滿了可愛造型甜甜圈與水果，還有粉絲色系小花籃和一大束紅玫瑰，Yumi抱著玫瑰燦笑，疑似胸前風光太露骨，還加了卡通花束貼圖遮住事業線，但洋裝高衩直逼大腿根部，如同春天般滿滿春光。粉絲紛紛留言「太⋯正⋯了⋯吧」、「真的好漂亮啊，多走這個風格」、「好甜的Yumi，好適合妳」。

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