許廷鏗傳有新歡終於唔係斷背情　女主角排除萬難做助手力追成功

香港歌手許廷鏗（Alfred）於2009年參加無綫電視（TVB）舉辦的第一屆《超級巨聲》正式出道，初出道時為星煥國際旗下，其後轉投華納唱片，於去年2021年回復自由身，宣佈創立個人唱片公司「自許紀錄」。

許廷鏗於TVB出道。（黃國立攝）

許廷鏗出道後性向一向成謎，與他傳出緋聞的對象多為男性，包括有張敬軒及胡鴻鈞。Alfred初出道時便與張敬軒傳出「斷背情」，張敬軒更大方借出價值10多萬的私家咪予Alfred，當時的Alfred還是寂寂無名。繼而傳出胡鴻鈞（Hubert）與Alfred的緋聞，胡鴻鈞為TVB 《超級巨聲2》的亞軍，亦是Alfred的師弟，二人同屬「巨聲幫」感情要好，更經常「孖公仔」出席各種活動，連情人節都會一同渡過。

同為星夢旗下藝人，胡鴻鈞（左）與許廷鏗老友鬼鬼，更會相約一起旅行。（網上圖片）

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近日傳出Alfred有新歡出現，不再傳出「斷背情」，而Alfred的新歡盛傳是助手Bonnie，二人更高調戴上情侶頸繩。據悉Bonnie任Alfred助手前曾在音樂平台工作。Bonnie當時已經對Alfred有意，Bonnie立即主動出擊，最後成功做Alfred的貼身助手，二人工作及私生活日對夜對，難免對出真感情，Alfred近期的直播中也會出現Bonnie的聲音，亦會一同出席活動，更傳出二人疑似同居。

傳聞中許廷鏗的新歡Bonnie (ig@wobonnieanything)

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