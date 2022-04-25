許廷鏗演唱被騎劫IG放負　透露已獲ViuTV道歉：遺憾也是另一種美

ViuTV昨日（24日）舉辦樂壇頒獎典禮《Chill Club 推介榜年度推介21/22》，許廷鏗（Alfred）演唱《修羅場》期間，懷疑有工作人員忘記關咪，有一男聲在背景說：「睇整體」、「成件事好正」、「Keep going」。事後許廷鏗在Instagram限時動態「放負」指：「容許我真係有小小唔開心，唔係想怪責，但係花心機時間彩排演出，就係希望盡善盡美」，又希望粉絲允許他不開心24小時。

Alfred今日（25日）透露已獲製作團隊道歉，又表示體諒工作人員辛苦。（IG@hui_alfred）

Alfred發文後獲不少觀眾留言支持。今日（25日）他再度發千字文感謝粉絲支持，並透露已接獲ViuTV製作團隊道歉，Alfred也體諒製作團隊的不容易，他說道：「失誤冇人想冇人會好受，錯有錯著反而可以知道，原來好多人著緊愛樂壇，呢樣就已經係最好嘅事。」Alfred感謝ViuTV頒獎禮後已立即修復網上重溫版本，他又坦言這次失誤令追求完美的他意外獲得更多支持，樂觀說道：「咁樣其實都有可貴之處」。

Alfred最後引用神秘男聲的說話安撫粉絲不用擔心：「大家講話係very perfect，我都相信依家個頒獎禮，『成件事係正㗎！』#嗱本身話俾我唔開心24個鐘 #依家12個鐘就開心返喇仲識搞笑」看來Alfred的確已釋懷了。

許廷鏗演唱被神秘男聲騎劫依然淡定：

《Chill Club 推介榜年度推介21/22》精彩表演畫面：