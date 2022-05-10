納豆女友睇出兩個中風症狀　以醫學知識「把握黃金時間」救回一命

【中風／納豆】41歲的台灣男藝人納豆（林郁智）日前突然出血性腦中風，緊急救治後在當地醫院休養3個月終於回家，9號首度公開與女友依依拍影片，還原事發經過。依依透露，那天一早發現納豆口齒不清，驚覺有異狀，堅持帶他就醫，所幸機警掌握黃金時間，才順利保住納豆。



依依回想起那天情形，早上起床就發現納豆怪怪的，當時納豆說自己不舒服，想再睡一下：「可是我聽起來覺得，怎麼會有一點點大舌頭，口齒不清的感覺。」下床後納豆換衣服的動作也不太流暢，讓依依馬上察覺對方有高血壓問題，可能是輕微中風。

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原本納豆當天還有錄影行程，所以打算休息一下就去工作，不過由於依依過去是台灣中山醫學大學營養系畢業，有基本的醫學知識，一看到納豆講話大舌頭、口齒不清，堅持阻止，立刻叫的士就醫，過程中她要求納豆「舉手、微笑、說你好」，發現對方雙手無法平行，左半邊臉沒辦法正常微笑，說你好也含糊不清，讓她更確定是中風。

果然到院時，納豆量血壓已高達240，拍X光時連坐也坐不穩，結果在前往照頭部斷層的途中突然失去意識、口吐白沫，當時醫院本來因人手不足，建議轉院，但依依認為納豆情況危急，苦苦堅持不要轉院，並立即安排開刀，所幸最後順利有人手支援，「從他失去意識爆血管到開刀，其實我們都有把握在黃金時間1個小時以內。」如今納豆大病初癒，也已經慢慢恢復身體健康，令大家相當欣慰。

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