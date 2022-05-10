納豆女友睇出兩個中風症狀 以醫學知識「把握黃金時間」救回一命
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
【中風／納豆】41歲的台灣男藝人納豆（林郁智）日前突然出血性腦中風，緊急救治後在當地醫院休養3個月終於回家，9號首度公開與女友依依拍影片，還原事發經過。依依透露，那天一早發現納豆口齒不清，驚覺有異狀，堅持帶他就醫，所幸機警掌握黃金時間，才順利保住納豆。
依依回想起那天情形，早上起床就發現納豆怪怪的，當時納豆說自己不舒服，想再睡一下：「可是我聽起來覺得，怎麼會有一點點大舌頭，口齒不清的感覺。」下床後納豆換衣服的動作也不太流暢，讓依依馬上察覺對方有高血壓問題，可能是輕微中風。
【圖輯】點圖放大看更多納豆女友依依IG美照👇👇👇
+22
原本納豆當天還有錄影行程，所以打算休息一下就去工作，不過由於依依過去是台灣中山醫學大學營養系畢業，有基本的醫學知識，一看到納豆講話大舌頭、口齒不清，堅持阻止，立刻叫的士就醫，過程中她要求納豆「舉手、微笑、說你好」，發現對方雙手無法平行，左半邊臉沒辦法正常微笑，說你好也含糊不清，讓她更確定是中風。
果然到院時，納豆量血壓已高達240，拍X光時連坐也坐不穩，結果在前往照頭部斷層的途中突然失去意識、口吐白沫，當時醫院本來因人手不足，建議轉院，但依依認為納豆情況危急，苦苦堅持不要轉院，並立即安排開刀，所幸最後順利有人手支援，「從他失去意識爆血管到開刀，其實我們都有把握在黃金時間1個小時以內。」如今納豆大病初癒，也已經慢慢恢復身體健康，令大家相當欣慰。
41歲納豆腦中風住院三個月終康復出院 住院憔悴模樣曝光女友淚崩一人一款極度抗拒嘅食物！精選網民6大討厭食物 芫荽/納豆上榜納豆腦出血23日後仍未出院 女友依依FB痛揭目前病況 網民眼濕濕納豆中風｜五月天阿信FB留言集氣意外惹熱議 暱稱洩二人神秘關係出血性腦中風｜納豆腦出血需開腦做手術！醫生揭必知8大危險因子台星納豆腦出血開腦進行引流手術 過程順利無生命危險
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】