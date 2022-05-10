日本童顏女神結婚8年傳婚變　IG泄露夫妻現況　安達祐實終認分居

40歲的「日本童顏女神」安達祐實驚傳婚變，根據日媒《女性SEVEN》報導，她IG放閃照越來越少，連母親節的照片都相當簡陋，因為早在年初她就和攝影師老公分居了。



安達祐實2014年與攝影師桑島智輝再婚，兩人育有一子。老公時常為她掌鏡，透過鏡頭記錄兩人愛的軌跡。但隨著安達祐實的大女兒進入叛逆期，母女倆關係越來越差，為了改善親子關係，安達祐實生活重心逐漸改變，與老公的夫妻關係也變得冷卻，甚至不再讓老公拍照。

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五月份日本迎接黃金周假期，安達祐實沒有和老公出遊，還傳出已經在家裡附近另租房子，早就和老公分居。桑島智輝面對媒體求證不願意回答，安達祐實則透過經紀公司認了分居，表示因為考慮到安全和孩子的教育環境才做此決定。

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在分居新聞曝光後，安達祐實接獲不少關心，她稍早主動在IG分享老公上周幫她拍的照片，親自寫下：「我們的寫真之旅還在持續進行中。」也提到只盼望孩子們能平安順利地成長，暗示與另一半之間感情並未生變。

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