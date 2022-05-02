一年過去，經歷完凍到入心的冬天和濕到滴水的春天後，終於迎來了陽光普照的夏天。夏日炎炎除了為大家帶來活力之外，更為大地帶來美腿。可惜，今年暑假似乎暫時都未有可能滿足到大家想返「鄉下」的願望，唯有先睇睇以下10位日本水着女神止止渴吧！



ig@ogurayuka_official ＆ 週刊PLAYBOY

👉🏻 👉🏻 👉🏻近親性交？表兄妹亂倫結婚13年生3孩 婚變驚揭親兄妹爸媽撮合

講到日本的寫真照，很多人都會立刻想起水着這個元素，要將泳衣著得好睇，首先要有一副姣好的身材。《開罐Opener》小編為你精選10位日本新世代的水着女神，包括有「乃木坂46第一美胸」的與田祐希、「豐滿版有村架純」小日向優香和近期一出道便hit爆的新人朝日 ななみ！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：日本寫真界水著女神TOP10！ 👇🏻👇🏻👇🏻

+ 43

看完這10位充滿夏日氣息的日本水着女神後，有沒有勾起你腦海中的夏日回憶，又或者想和朋友到沙灘一聚的衝動呢？

👉三上悠亞自揭拍AV初入行遭遇 與爺爺級男優一日五次拍到崩潰痛哭

同場加映：日網票選著校服最好看女星TOP10 橋本環奈得第3、冠軍爆冷是她！

不少年輕男女都情迷日本校服，甚至有香港女生特意買 JK服當衣著風格。近日有日本網站「gooランキング」票選「穿校服最好看的日本女星」排行榜，當然不少得「千年一遇美少女」橋本環奈，不過按票數卻只得第三，而冠軍竟是她，令不少網民對賽果感震驚！給你一個提示，這位冠軍曾參與過人氣漫畫改編劇《花漾男子》中的角色，你又猜不猜到是誰？

點擊連結看全文：日網票選著校服最好看女星TOP10 橋本環奈得第3、冠軍爆冷是她！