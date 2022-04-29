AV女優明日花綺羅首認狂整容　最新進化激似《鬼滅之刃》炭治郎？

撰文：白兔糖
出版：更新：

明日花綺羅曾是日本知名的AV女優，即使從AV界引退也依然擁有龐大影響力。日前她參加一個日本綜藝節目，第一次承認自己整容，而且更表示自己在拍攝前3天才剛剛下過刀。節目邀請的整容醫生們表示明日花綺羅是客人整容目標明星，當中更有醫生透露她衛冕第一位的原因竟然與人氣動漫《鬼滅之刃》有關？！

（《ホンマでっか！？ＴＶ》截圖）

👉近親性交？表兄妹亂倫結婚13年生3孩　婚變驚揭親兄妹爸媽撮合

雖然明日花綺羅的整容事跡可以説是公開的秘密，但最近她登上節目《ホンマでっか！？ＴＶ》時才第一次公開承認自己整容的事實。被問到她曾經整過那些部份時，她表示「基本都整過」，眼睛、鼻子和嘴都有動刀，臉也會定時調整。直言自己不同「年代」的照片，長相都會有不同。

（《ホンマでっか！？ＴＶ》截圖）

明日花接著透露自己第一次整容大約在15年前，用玻尿酸隆鼻踏出進入整容殿堂的第一步。之後她慢慢開始整容上癮，多次調整自己的五官。事實上在上節目前的3天，她才剛進行埋線瘦臉的療程。分享到「整容大國」韓國削骨瘦臉的技術比日本好，但侵略性較低的埋線瘦臉技術則是日本較先進。整個過程只花了10分鐘，而且即時有效不需要恢復期，同時可以令臉瞬間瘦一半。不過因爲線會被人體吸收，令臉慢慢回復原來大小，明日花綺羅每半年就會到診所補一次。不過即使臉部曾經多次動刀，明日花綺羅表示除臉部以外自己的身體並沒有被調整過，傲人「胸器」竟是全天然的。

（《ホンマでっか！？ＴＶ》截圖）

👉人妻合謀姦夫為500萬保險金三度落手 雞泡魚血液混飯菜毒殺老公

節目邀請的整容醫生表示，近年有不少人整容時都會參考明日花綺羅，而當中可能亦有人氣動漫《鬼滅之刃》的影響。醫生講到女性隨著年齡增加額頭會開始凹陷，因此有不少人會選擇注入脂肪令額頭回復圓滑，顯得更年輕。最近有不少客人都會表示想整成「炭治郎的額頭」，希望可以得到像炭治郎一般的圓潤額頭，相貌更女性化、亦增添「幼兒感」惹人憐愛。她們亦會想得到像漫畫一般的高鼻尖，而明日花綺羅亦正正有這幾個特徵，所以成爲了廣大女性的整容參考。

（《ホンマでっか！？ＴＶ》截圖）

明日花綺羅有著15年的整容經驗，對所有美容潮流都非常熟悉。當年流行臥蠶的時候，她亦曾經打玻尿酸製造漲漲的臥蠶。但當發現臥蠶有過時跡象就立刻到診所溶掉。不過最近她亦因爲自己的臉變得人氣而覺得煩惱，對急增的明日花綺羅複製人感到毛骨悚然。她更發現當中有人整成她的樣子，更自稱是明日花綺羅，相當恐怖啊……

👇👇👇即睇明日花綺羅近年照片👇👇👇

+4

同場加映：日本渣男腳踏50船騙財騙色竟判無罪　檢察官一句解釋惹火網民

今年2月Netfilx推出的犯罪紀錄片《Tinder詐騙王》講述有一位以色列的騙子透過Tinder交友App接觸多名女性，並騙取禮物和金錢以過上奢侈的生活。這個節目上映後引來全球不少觀衆關注，其實日本亦有一位低配版的詐騙王，竟然同一時間與50位女性交往，並向各人虛報生日謀取生日禮物、利用甜言蜜語推銷健康產品的傳銷合約，一眾女受害者報警，而近日這位詐騙案主角被宣判，結果令一眾網民氣炸！日本渣男腳踏50船騙財騙色竟判無罪👈 👈 👈

煎餃子加水原來超錯！日本節目實測一個秘訣令餃子唔黏鑊不再破皮少女戀上變態醫生被洗腦性虐400日　被迫野外露出一事終夢醒報警這5個生活習慣竟是抑鬱症幫兇　食宵夜也上榜！專家：嘆氣可減壓
今日日本
AV
AV女優
三上悠亞
日本AV
美女
整容
鬼滅之刃劇場版 無限列車篇
隆胸
胸圍
你可能感興趣