小S細女開IG即爆紅！留言卻鬧她媽「不好笑」徐熙娣12字迎戰網民

台灣女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩）三個女兒，其中與小女兒的互動，總是笑翻網友。最近許老三將IG帳號公開，卻有網友趁機酸「妳媽一點也不好笑」引出小S本尊親自回應。



許老三公開IG後，粉絲追蹤人數已達2.2萬人，她日前貼出一張閃亮濾鏡效果的自拍，讓小S留言嗆：「有種不要用濾鏡啊」，她也不甘示弱要媽媽去朝聖下一篇文章。

【圖輯】點圖放大看小S徐熙娣與女兒們的合照👇👇👇

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隨後，許老三開始曬出無濾鏡的系列美照，讓網友紛紛讚嘆：「嚇死！沒開濾鏡也這麼美」、「妳超級漂亮的」、「拽姐好漂亮啊」、「拽姐很有attitude」、「好像不想輸姐姐的概念，真可愛」、「不用濾鏡一樣好看」。

不過，有一名網友稱讚許老三的同時也補刀小S現在不好笑，留言表示：「好美啊！拜托你快點長大然後做主持人！你媽現在一點都不好笑」，他認為小S雖然以前留下獨一無二的經典巨作，不過她現在「真的不好笑」。對此，小S親自回應：「跟女兒講媽媽壞話不太好吧！」

【同場加映】細數圈中七對性事不協調夫妻 小S三年冇「開張」自嘲似住老人院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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