性感女神林莎IG發「抽獎文」瞬間吸8.8萬心心　網民勁讚誠意十足

台灣女星林莎因擁有甜美外型，還有傲人的身材，被網友封為是「無害女神」，近來人氣急速攀升，尤其深受廣大男性粉絲們喜愛。平日不吝惜在社群平台分享性感美照的她，9號在IG發出一篇「抽獎文」，結果吸引超過8.8萬人按讚，網友們紛紛直呼「太有誠意了」。



林莎在IG分享一組比堅尼美照，原來這是一款服裝品牌的新款比堅尼，只見她在透明泳池中拍攝，頭髮微濕，露出白皙肌膚和纖纖細腰，傲人美胸更是讓人看了目不轉睛，可說是性感破表，很難讓人不心動。

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該篇發文一出，吸引超過8.8萬人按讚，粉絲們更是頻頻留言，直呼「林莎真的太辣了」，甚至紛紛大推這套比堅尼，還說這個抽獎文實在太有誠意了；當中也不乏女性網友留言，直呼超羨慕林莎擁有幾近完美的好身材。

事實上，林莎目前是TVBS《食尚玩家》主持群之一，本身就熱愛美食的她，可以藉由工作機會，環遊全台吃美食而感到超開心，但先前體重因此胖了5公斤，讓她忍不住自嘲「拜託，我一個寫真女星，胖5公斤能看嗎？」

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