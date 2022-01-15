【台版三上悠亞／林莎】台灣女星林莎長相甜美，擁有天使臉蛋和D奶魔鬼身材，外型神似日本人氣女優三上悠亞，有「台版三上悠亞」、「全民初戀」等稱號，是許多人心目中的女神。林莎性格活潑討喜，是許多綜藝節目的常客，目前為《食尚玩家瘋狂總部》的主持人之一。經常透過社群網站分享生活的她，近日分享私房食譜，引發熱議。



林莎化身最美廚娘

林莎日前在IG發文透露自己「宵夜很常弄蝦子來吃，感覺沒什麼罪惡感」，想吃酸的她，決定自製「涼拌檸檬蝦」，除了分享涼拌檸檬蝦的食譜，林莎也不忘曬出多張美照。照片中，只見她披著一頭飄逸長髮，淡妝上陣，即使是穿圍裙還是飄仙氣，帶著細框眼鏡專注挑蝦腸的模樣，引來大批粉絲留言朝聖，「我莎賢慧，好美」、「女神下廚覺得想吃」、「可以出書了」、「眼鏡廚娘小當家」、「可以娶」、「想吃妳煮的菜」，還有不少粉絲敲碗林莎推出私房食譜。

【圖輯】看看更多林莎IG生活美照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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事實上，林莎先前才推出全新實體寫真書《莎甜苦辣》和年曆，預購首日就登銷售排行榜冠軍，目前已售罄。沒買到的人先別難過，林莎將於15日在板橋環球金石堂舉行粉絲簽書會，現場會加碼發售最後60套特裝版寫真書，想親睹女神風采的粉絲們，可千萬別錯過。

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