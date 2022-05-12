屯馬綫開通很興奮的羅先生　獲邀出現於東鐵過海段的主題歌

香港鐵路有限公司（港鐵）於2007年由地鐵與九廣鐵路系統合併而成，九廣鐵路系統正式結束長達97年的服務，並與有28年歷史的地鐵系統合併成「港鐵」。原屬九鐵的東鐵、西鐵、馬鐵分別易名為東鐵綫、西鐵綫、馬鞍山綫，而東鐵的旺角站改稱旺角東站。

於2020年2月，屯馬綫局部通車，大圍至啟德段正式啟用，馬鞍山綫被併入屯馬綫運作，直至去年6月，啟德至紅磡段正式通車，西鐵綫與馬鞍山綫正式合拼為屯馬綫，乘客不用轉車便可以往返屯門至烏溪沙沿途各站。屯門綫開通首日吸引到不少鐵路迷到場朝聖，當中以羅先生最有名，因為羅先生在訪問中以「綠袖子」的曲搭上他自己創作的詞來唱出「屯馬開通真的很興奮」，令人對其印象深刻，而且歌曲傳頌度亦頗高。

「屯馬開通真的很興奮」這一句成昨天網上熱話。（YouTube）

將於15日通車的東鐵綫伸延段會由紅磡站至金鐘站，未來可以坐東鐵綫直達香港島的灣仔會展一帶，終點站會在金鐘站。而今日（12日）就發佈了東鐵綫過海段的主題曲，港鐵邀請到鄭融、李司棋（司棋姐）、雞丁、楊偲詠、肥腸及謝影雪為歌曲獻唱，港鐵更邀請到去年唱屯馬綫歌曲而爆紅的羅先生擔任東鐵綫過海段主題曲的特別嘉賓。

「屯馬開通真的很興奮」這一句成昨天網上熱話。（YouTube）

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鄭融在曲中代表紅磡站，唱出當通車後要來往紅館十分方便；司棋姐代表旺角東站，唱出通車後要到花墟買花也很方便；雞丁代表九龍塘站，唱出要到大學也很方便；楊偲詠則代表金鐘站，唱出OL在金鐘下班去玩都很方便；肥腸代表會展站，唱出日後要到會展參與動漫節等很方便；而謝影雪代表火炭站，因為體院位於火炭。而特別嘉賓羅先生亦代表會展站，再次唱出那段曾爆紅的曲，再加上今次出鏡羅先生亦選擇與去年屯馬綫通車時的衣著一模一樣。

羅先生獲港鐵公司邀請唱東鐵綫過海段主題曲 (影片截圖)

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