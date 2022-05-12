《屯馬開通》一曲成名 鐵路迷羅生獲港鐵邀唱新歌賀過海段通車
撰文：鍾妍
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【東鐵/沙中線/會展站】屯馬線去年全線通車時，鐵路迷羅哲琛等待搭頭班車時，在鏡頭前獻唱自創改詞「屯馬開通真的很興奮」，引起網民熱議。
東鐵過海段即將通車，港鐵為東鐵過海段通車製作宣傳MV《東鐵過海真的很興奮》，邀請這位知名鐵路迷，再唱出以《綠䄂子》改詞的新歌，「紅磡接通港島超興奮」。新歌將於下午6時，於多個社交平台播出。
港鐵為東鐵過海段通車製作宣傳MV《東鐵過海真的很興奮》，邀來鐵路迷羅哲琛與多名藝人及KOL獻唱。羅將會壓軸登場，根據港鐵新聞稿資料，畫面見到羅同學在新建的會展站布景前，打扮及姿勢都還原當時等待屯馬線頭班車的畫面。在新片段中，他唱出三句歌詞，「紅磡接通港島超興奮，為搭首班車我唔願瞓，要有本尊見證才合襯」。
羅哲琛在新歌ＭV播出後，發文感謝市民支持，並指「能帶給大家歡樂是我的榮幸」。
羅去年接受傳媒訪問時，以獻唱一句「屯馬開通真的很興奮」成名，港鐵再以原曲《綠袖子》為主旋律，重新編製並運用貼地潮語，唱出東鐵綫過海段通車後的便利。
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除了羅哲琛外，港隊奧運羽毛球選手謝影雪、藝人李司棋、鄭融等都有參與，並唱出每人的專屬歌詞。謝影雪指，東鐵過海段通車後，由體育學院到香港九龍各處都更快，「感到莫名興奮！」
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