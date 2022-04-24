《屯馬開通》一唱爆紅　應屆DSE生再受訪引熱議　網民：又係羅生

新一屆DSE中學文憑試於上周五（22日）開考，今屆受關注的除了是疫情下確診考生或須檢疫考生可於隔離設施應考，亦有有趣亮點。有網民發現去年港鐵屯馬線開通時因唱歌受訪而爆紅的「羅生」亦是應屆DSE考生，更於開考當日以同一裝束再次受訪，紛紛留言笑稱他於聆聽考試時聽到《綠袖子》或會忍不住跟着唱。



去年港鐵屯馬線開通時因唱歌受訪而爆紅的「羅生」，以應屆DSE考生身份於開考當日以同一裝束再次受訪，引來網民討論。（TVB新聞截圖）

「屯馬開通真的很興奮」，單看這句就「有聲」的歌詞，令人想起去年6月港鐵屯馬線開通時，鐵路迷羅先生受訪時將《綠袖子》（Greensleeves）曲調加入自創歌詞表達心情的片段。當時訪問「出街」後隨即爆紅，引來網民討論，甚至二次創作。

至上周五（22日）DSE開考，有眼利網民發現本為鐵路迷的羅先生，以應屆考生的身份再次接受訪問，分享疫情下應考的心情。他在訪問中表示，早已做過多次快速測試，「我都已經預定是陰性」，加上近日確診數字下降，相信考試期間感染的機會不大。他又直言「已經將所有憂慮放下」，認為若帶同擔憂和壓力去考試，狀態便會受影響。

本為鐵路迷的羅先生，以應屆考生的身份再次接受訪問，網民更發現他兩次受訪也穿上極為相似的裝束，同樣以紅色上衣配上證件套掛繩及背囊。（TVB新聞截圖）

羅先生的訪問再次引來網民熱議，不少人關注他會否再次以《綠袖子》（Greensleeves）二次創作憑歌寄意，又笑言準備聆聽考試時，聽到這首「考試名曲」的他或許會忍不住大開金口，「光陰似箭，羅生已經考DSE」、「最強曝光率」、「專業受訪者」、「考聆聽會唔會邊考邊唱」。

另有網民發現有趣亮點，指羅先生兩次受訪也穿上極為相似的裝束，同樣以紅色上衣配上證件套掛繩及背囊，連口罩的顏色也一樣，笑指「連套衫都一樣」、「佢真係好鍾意呢個造型」、「忠於自己嘅造型」、「放榜會唔會繼續着呢套衫？」、「頭髮、眼鏡、衫、頸繩都keep到一模一樣，真係唔係講笑，好勁」。

電腦遊戲神還原屯馬線如港版電車Go 學生團隊年半製作驚艷鐵道迷

港鐵屯馬線於2021年6月底全線開通之後，為市民帶來不少方便，鐵路迷又有新路線可坐。作為普通巿民，除了做乘客之外，原來還可以做車長「駕駛」列車！皆因有一班來自不同學院、不同學系的大學生組成「香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）」，在電腦虛擬世界中建構出屯馬線一期的沿線路軌、物件及沿途景色，令觀眾可在遊戲中坐進列車駕駛室玩「港版電車Go」，安坐家中欣賞香港景色，有親切感之餘亦可一過車長癮，網民更大讚超驚艷！



團隊製作有大量心機位，細節重現了屯馬線的沿途景節，亦很有香港風味。（受訪者提供圖片）

實地取景與遊戲內畫面比較 ▼ ▼ ▼



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香港模擬鐵路發展中心（HKRSC）團隊由多名來自不同院校、不同學系的大學生組成，而今次接受訪問的包括（左起）Henry、Jason、Edin及Leo。（鍾瑞龍攝）

遊戲除了可以駕駛列車外，同時可以乘客視角乘坐列車 ▼ ▼ ▼

