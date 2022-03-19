體育熱話｜跨性別泳手稱冠成NCAA首人　游贏兩奧運銀牌遭喝倒采

撰文：張倩儀
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美國跨性別泳手Lia Thomas周五（18日） 於NCAA一級大學泳賽女子500碼自由泳項目奪冠，力壓2位東京奧運銀牌得主韋恩（Emma Weyant）和蘇利雲（Erica Sullivan），成為NCAA史上首位跨性別冠軍。
賽後，亞軍得主韋恩拒絕站上領獎台，僅與第3名的蘇利雲和第4名Brooke Forde合照，與Lia Thomas隔開。

周五NCAA一級大學泳賽中，女子500碼自由泳由跨性別泳手、代表美國賓夕法尼亞州大學女子游泳隊Lia Thomas以4分33.24秒奪冠，力壓游出4分34.99秒的東京奧運400米混合泳銀牌得主韋恩以及1500米自由泳銀牌蘇利雲，成為NCAA史上首位跨性別冠軍選手。

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代表美國賓夕法尼亞州大學女子游泳隊Lia Thomas以4分33.24秒奪冠。（AP）

據《ESPN》報道，現場有人舉牌表示抗議，：「女子項目應該留給女人」、「拯救女子體育」等，並在Lia Thomas得獎時大聲喝倒采，也在韋恩得獎時不斷歡呼，明顯有差距待遇。同時，亞軍韋恩也一度不願站上第二名的台階上，只願意與蘇利雲、Brooke Forde一起站在同一級，與Lia Thomas隔開。

除了外界的批評，就連Lia Thomas所屬的賓夕法尼亞州大學女子游泳隊也有異議。（AP）

隊友發出匿名抗議信

除了外界批評，連Lia Thomas所屬的賓夕法尼亞州大學女子游泳隊也有異議。據《Daily Mail》指出，隊中16人寄出一封匿名抗議信，表示不公：「我們全力支持Lia的性別認同，但Lia在女子項目比賽有不公平的生理優勢。證據就是她還是男人的時做只排第462名，但現在卻以女子身份排第1，她將會打破很多紀錄，都是在男子項目無法做到的。」

現場有人舉牌表示抗議，：「女子項目應該留給女人」。（AP）
代表德薩斯州大學的蘇利雲，她認為Lia跟大家一樣，跟足規矩和指引。（Getty Images）

季軍得主發聲力撐

但同時也有近300名現役、退役女子選手聯名支持，其中包括季軍得主、代表德州大學的蘇利雲，她認為Lia跟大家一樣，跟足規矩和指引：「對於泳手的基本權利被討論，我不能坐視不理。Lia跟大家一樣，也不是每一次都贏，當她真的贏了也是應得的，就像我們一樣，應該祝賀她因努力而獲獎，而不是標籤為作弊。」

Lia Thomas在奪冠翌日，出戰女子200碼自由泳賽事中，只得到第五名，表示自己無視這些負面言論：「我會盡量專注在我應做的事，準備比賽，以及隔絕所有事。」

「向男子選手參加女子賽事說不。」（AP）
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