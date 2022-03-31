跨性別美女忘不了WNBA籃球夢　離婚後換人生IG射波片贏盡粉絲

不少籃球人都認為籃球改變了自己，是成長中的伙伴，對美國跨性別女生Kayla Ward也不例外。

Kayla經常在Instagram上傳自己打球的影片，其中身穿小裙子、腳踏高踭鞋射波的畫面更是吸晴，她從不諱言自己想打WNBA，希望能成為跨性別人士的勵志故事。



30歲的Kayla Ward在已經成為一個完整的女人，也是一位模特兒，在Instagram上擁有23.3萬粉絲。社交平台上大部分都是Kayla打籃球的影片，以及大方展示姣好身材的照片，甚至有變性前後的對比圖。

早在6歲時，Kayla就發現自己內心覺得自己一個女生，卻不敢告訴別人，一直將想法收在心底。「信仰告訴我，這是錯的，加上後父會打我，所以我想：收起這個想法或許會更安全一點」，Kayla在訪問的自白中提到，自己是因為運動、籃球，才好過一點。

心中的鬱結，透過打球宣洩，即使在家，她也會假裝扔垃圾是在射波，電視也長期播着籃球比賽，甚至會抱住籃球入睡。

早在6歲時，Kayla就發現自己內心覺得自己一個女生，卻不敢告訴別人。（Instagram截圖）

籃球救了Kayla的命

內向的Kayla因為籃球和運動，她才能結交到朋友，但一切都無法讓她完全快樂：「有時候我覺得自己很孤獨，很想在一個黑暗的地方就此了結自己。」當這個想法充斥腦袋時，即使是半夜Kayla也下意識會拿起籃球向球場跑，因為在球場才能找到慰藉。性別認同的問題，在高中時更加困擾Kayla，只好參與更多課外活動，包括聖經研究、合唱團、青年團等，還會定期到教堂禱告：「我覺得如果用力禱告，我就可以忘記自己是女生這個想法。」

即使是半夜Kayla也下意識會拿起籃球向球場跑，因為在球場才能找到慰藉。（Instagram截圖）

大方展示姣好身材的照片。（Instagram截圖）

Kayla曾想完全忘記自己內心是「一個女生」的念頭，在大學時認識後來的妻子時，也決心做一個好丈夫。直到2011年，妻子提出離婚，這才再敲響Kayla變性的鐘，「我在決定變性之前，經歷過很沮喪和想要自殺的日子。」Kayla用了幾年時間走了情緒低谷，即使失去工作，母親不認同自己，但她仍然決心變性成為真正的女兒身。

籃球夢重燃

Kayla搬到新城市重新開始，內心有了另一個想法：「我每晚都看WNBA精華，總是會發夢自己有天也可以踏上球場。」她開始入場看球，也重拾練球的日常，但她卻很清楚自己只是在發夢直到聽到Sue Bird的故事：「我知道有很多職業球員在我的年紀已經漸漸退下來，可是看到Sue Bird，年紀比我更大，卻仍在WNBA中征戰。」

她很清楚自己起步太遲，自己加入女籃也會引起爭議。（Instagram截圖）

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她很清楚自己起步太遲，自己加入女籃也會引起爭議，但仍然想試：「我由變性的一刻就不斷分享我的故事，是為了教育和鼓勵跨性別人士做自己，我想加入WNBA的話，也可以支持跨性別運動員勇敢追夢。」儘管她至今未能加入WNBA，但Kayla仍活躍於網上宣傳自己，分享自己的打球日常和故事。