體育熱話｜女拳王變性後為子女重燃夢想　先要跨越日本拳擊高牆

日本34歲蠅量級女拳王真道GO，在2017年接受變性手術，他日前對日媒表示打算進軍男子職業擂台。



真道GO本名橋本惠，從小就是運動健將，20歲開始練習拳擊，2008年以職業拳手出道，2013年於世界拳擊錦標賽女子蠅量級賽事獲勝，成為新一代女拳王。

然而，4年後，他捨棄了女拳王的人生，循自己所相信的「真道」邁進。

真道GO在2017年接受變性手術。（Boxing Mobile）

然而，真道在2011年奪得東洋太平洋（OPBF）女拳王頭銜之後，曾向外界公開自己有「性別不安症」，他在小學時就對自己的性別感到不適應，大學也因為性別不安問題遭到籃球隊友欺凌而退學。真道坦言，以職業拳手出道後，他非常討厭「以女性身分踏上擂台的自己」。

真道坦言討厭「以女性身分踏上擂台的自己」。（網上圖片）

2017年，真道不理世俗眼光選擇忠於自己的「第二人生」；他做了變性手術，退役後在故鄉和歌山開了拳館，並與戀愛7年的妻子一起撫養了一對雙胞胎與和一名女兒，建立起5人家庭。

因着新冠疫情，他的拳館經營出現困難，萌生重踏擂台的想法，「在疫情下，一直只想着之後該怎麼辦，覺得這樣的自己一點都不耀眼，還有明明想再打拳擊，卻一直在逃避的自己。」

真道GO在Instagram發文，表示自去年開始再投入訓練，盼重返職業擂台。（Instagram）

三子女只能從影片中看到父親戰鬥的身影，「為什麼爸爸不上擂台？」兒子的一句話，在背後推了猶豫的父親一把。

去年，真道重投訓練，這一次，他要以男性身分挑戰職業擂台。

體能訓練加上一個月施打一次男性荷爾蒙的真道，現在增加了不少肌肉與力量，他積極與男拳手對打甚至擊倒對手，全身心投入訓練，「我也有覺悟，說到底我不想被別人認為我還是女性。」他將挑戰男子超繩量級（52.1公斤以下）或雛量級（53.5公斤以下）的級量賽事。

家人成了真道GO再踏擂台的動力。（Instagram）

美國拳擊界在2018年，曾有過職業女拳手改變性別後，參加男子拳賽的先例，然而在職業拳擊，則還是第一次。

據日本《報知體育》報道，日本的職業資格考試年齡是16至34歲（申請時為34歲亦可），對在7月便踏入35歲的真道來說，訓練是分秒必爭，「這是我的人生，因為想做，所以我仍會去做，就像我的名字（真道GO）般，勇往直前。」

不過，真道重返擂台前已面對一道高牆。目前日本拳擊協會（JBC）對於變性選手取得職業資格並未設限，惟仍需討論，JBC相關人員指：「目前沒有這樣的先例，所以需要修改現有參賽條件才行，也要根據他的資格試。」