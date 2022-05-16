三上悠亞IG突遭凍結「這樣求網民幫忙」解凍後即曬性感靚相慰粉絲

人氣女優三上悠亞橫跨多領域發展，不僅有著自己主理的服飾品牌YOUR’S、也在YouTube上拍攝各式各樣的影音企劃並獲得好評，迄今頻道更近80萬訂閱，證明三上悠亞坐擁高人氣。



而在Twitter、YouTube等社群媒體都有著數十萬人追蹤的三上悠亞，稍早卻意外傳出擁有340萬followers的帳號遭凍結的消息，令她難過在twitter上連續發文求助，引發粉絲十足不捨。

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三上悠亞表示，約在5月11日晚上六點左右、她發現無法登入instagram帳號，爾後她也立即向平台官方提出異議。對此，除了眾多粉絲都持續向instagram提出申訴外，大家也紛紛在Twitter留言區給予三上鼓勵，而事隔數日後她的instagram帳號終獲解凍。

其實甫在今年四月初，才有多達60位人氣AV女優的Twitter帳號無故遭凍結的事件發生，而當時就有不少女優選擇發展其他平台，其中就包括instagram。豈料這回三上悠亞的帳號又無故遭凍結，才讓群眾想見她們經營社群平台的不易之處。

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