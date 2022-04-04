有「AV救世主」之稱的高橋聖子，4月1日愚人節在Twitter發出聲明宣佈引退，更表示不是愚人節玩笑，引起網民議論紛紛，更有影迷表示是AV界年內最大消息。早前已有媒體收到消息，開始猜測引退原因。高橋聖子亦上載影片，親口道出引道真正原因。



高橋聖子是2020年女優銷售榜第六位，成績絕不失禮。

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高橋聖子出道至今5年，是三上悠亞的生涯勁敵，作為2021年女優銷售榜第四位，成績絕不失禮。她亦透露退役作品早於去年底拍完，會在5月3日推出，更表示「在這之前我會隨時更新社交媒體」，意味著5月3日很可能會自網絡世界消失。

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在引退宣言中，高橋聖子表示，過去拍攝時，已多次因為體力原因打算放棄，不過因為Fans的支持而令她堅持下去。不過近來考慮到目前AV界拍攝的風險，令她希望珍惜自己的身體，因此決定引退，令fans大感心痛。

她又澄清原因並非是早前謠傳的結婚或懷孕。指自己在公眾視野待太久，希望得到慢慢思考未來生活的空間，以及嘗試一些之前因為太忙而不能做的事。

高橋聖子也是一個結他高手，早前有夾band亦有去海外演出。

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不過跟其他女優不同，高橋聖子在華人社區的反應出奇地兩極。一般來說，不看就不看，也不至於會變成黑粉、haters，但華人網民對她卻比較嚴苛。另一方面，她出道前的曾經是風頭一時無兩的寫真女王，為何會墜落至AV界打拼？她跟三上悠亞亦敵亦友的關係，又是甚麼一回事？更有人認為「救世主」之名是反串。

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高橋聖子出道以來就一直是片商Moodyz的專屬女優，Moodyz亦有在她的引退宣言中留言，感謝她一直以來的努力，祝福她未來生活幸福。

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人氣一線AV女優楓カレン（楓可憐，又譯楓花戀)，日前在個人社交媒體上，無預警發表引退宣言，而她早在10天前，已經把自己的Twitter及Instagram內容全部清空，令影迷非常擔心，如今突然引退令人大為愕然。有網民分析她的引退宣言，發現有些不尋常內容。👉即睇引退內幕👈

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