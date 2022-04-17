【復活節/假期/AV女優/兔女郎】三上悠亞、深田詠美、桃園玲奈等人氣AV女優，齊齊應節，扮成不同風格的兔女郎跟大家一起過復活節。今年復活節假期撞正星期六日，不過暫未有晚市堂食，不妨看看她們的靚相解悶。



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三上悠亞延續去年的王道風格，扮成粉色系可愛小兔子；而搞笑擔當深田詠美，就扮成冷艷荷官，向fans們挑機，而有天然傲人上圍，因為引退後被上司騷擾，索性復出拍AV的桃園玲奈亦加入戰團，大家齊齊Cosplay成不同風格的兔仔，可愛、性感、高冷、小惡魔應有盡有。

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同場加映：最受歡迎AV女優Top20出爐 三上悠亞又亞軍、榜首全年只拍了4套片

日本最大成人影片購買網站FANZA，公佈了2021年最受歡迎AV女優，三上悠亞仍舊擺脫不了千年老二的命運，成為「三上又亞」。去年的榜首，嬌小妹系女優松本一香，竟然掉出前十，而第一位全年只拍了四部新片，可是已經足夠打敗一眾對手登頂，👉即睇到底她是誰👈

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