Gin Lee離巢｜新歌〈剛好〉看似異地戀情歌　背後卻暗藏其他意思?

【Gin Lee離巢】Gin Lee新歌〈剛好〉概念源自一對情侶因疫情而分隔兩地而洐生的浪漫情歌，並唱出當面對人生逆境時要努力堅持，學習及裝備自己，最合適的人自然會「剛好」出現。〈剛好〉屬清新節拍的R&B歌曲，Gin今次和監製都有新的意念。



她說：「希望大家聽的時候可放鬆，得到希望、浪漫、美好感覺，故編曲和錄音上都花了不少心思去研究和調整。」至於歌詞內容，她想更貼近大眾：「人大了可能不再相信童話故事，但透過新歌，希望大家再能相信美好，在適合時間便會遇到對的人，雖然是一首情歌，背後還是想有正面信息。」

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為表達歌曲中的自愛自強信息，Gin在MV中亦化身為「剛好學會」（Just Fight Club）內的人生大師，為在愛情中失意的女生作出心靈指引，對自己不好的男生，要斷然懂得灑脫說不，若學識愛自己的優點，在某個時候自然會遇到適當的人。Gin 在這個色彩繽紛奪目的MV以不同華麗形象出現，展示出堅強硬朗，又不失關懷備至的一面，而 MV中的六位女演員，也跟從Gin在不同訓練中學習潛心等待，修心養性，及練習花藝、泡茶、練武，成為更好的人。

MV在一個充滿東方元素的古色古香大宅拍攝，配合Gin的人生大師角色，亦有不同亮麗服裝去配搭，包括一襲鮮橙色長衣配上黑色鬱金香耳環，又以沉色的套裙搭配誇張頭飾，以及一套霸氣西裝褸，盡顯不同的形象。Gin解說：「每一套衫都各有特色，帶出不同的性格，各位歌迷都可數數我在MV有幾多個造型出現啦！」為以最佳狀態拍MV，Gin事前都以生酮飲食加上努力運動，維持最fit身型亮相。她笑言：「拍完MV，都要獎勵自己，食個滑蛋三寶（走飯），雖都是生酮，但比平時食好少少吧。希望大家看完MV都好開心，覺得人生好有希望。」

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