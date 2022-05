Gin Lee離開環球唱片　受力捧但離巢到底係資源問題定其他原因？

香港女歌手李幸倪(Gin Lee)今日(16日)宣佈離開東家香港環球唱片,Gin Lee生於馬來西亞,於2011年在香港出道。曾經參加過《超級巨聲2》的踢館賽,其後曾經到內地參加《中國好聲音4》,並於2015年簽約香港環球唱片。

來自馬來西亞的Gin Lee 李幸倪,為了她的歌唱夢,隻身來到香港尋夢。(Gin Lee 李幸倪FB圖片)

Gin Lee加入香港環球唱片後星途順利,於2016年6月曾舉行首個個人紅館演唱會,演唱會名為 《FWD MAX presents: Gin Lee 李幸倪 First Of All Live Concert》,Gin Lee加入環球後,環球為表隆重其事安排了歌神張學友與她合唱《日出時讓街燈安睡》。Gin Lee亦於2016年至2018年連續三年獲頒叱咤樂壇女歌手獎項,2020年Gin Lee失落叱咤樂壇女歌手獎項,傳出當時因為電台不播放Gin Lee的歌曲,以致歌曲未能上榜,而當時環球亦有出來力挺Gin Lee。

剛加盟環球不久的李幸倪(Gin Lee),昨日出席活動時指作為歌手當然希望有多些平台可以做宣傳,期望雙方最後能解決續約問題。(符祥定攝)

去年Gin Lee開始擔任無綫電視(TVB)音樂選秀節目《聲夢傳奇》導師,在7月時《聲夢傳奇》眾導師及學員為TVB東京奧運2020主題曲《奪金》獻唱,並且在8月時一眾《聲夢傳奇》的導師與15位參賽者於旺角麥花臣場館舉行四場《聲.夢飛行 First Live On Stage》演唱會。環球今日(16日)宣佈與Gin Lee 解約,原本在9月的紅館演唱會亦要擱置,而Gin Lee的宿敵江海迦(AGA)則繼續留在環球唱片並安排舉辦紅館演唱會,未知是否公司資源錯配導致Gin Lee離開公司還是有其他原因呢?

點少得導師Gin Lee?(MV截圖)

