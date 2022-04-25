Chill Club｜欣宜緊身裝走紅地氈瘦身成功 AGA心口鑲金成時裝車禍

【Chill Club】《Chill Club推介榜年度推介21/22》在昨日（4月24日）完滿結束，隨疫情放緩，ViuTV今次除開放觀眾入場外，更增設久違的走紅地氈環節，不少女歌手均盛裝打扮出席。剛再勇奪叱咤我最喜愛女歌手金獎的鄭欣宜，以一身搶鏡兼極緊身的紅月亮Jumpsuit（連體褲）搭配黑西裝外套亮相，瘦身成功又份外吸睛，不過仍有女歌手不慎捲入「時裝車禍」，更被網民笑言是花木蘭「代父從軍」的盔甲裝？



【Chill Club】欣宜穿緊身彎月裝盡顯瘦身成果。（劉傳謙攝）

欣宜穿緊身彎月裝盡顯瘦身成果 就連Blackpink、泫雅也追捧？

2022年《Chill Club推介榜年度推介21/22》的獎項已塵埃落定，年度女歌手金獎由近年大受好評的鄭欣宜所獲得，也是繼欣宜早前蟬聯叱咤我最喜愛女歌手金獎後，再奪得受樂壇與歌迷肯定的獎項。

Marine Serre 彎月印花連體長數｜售價：約HK$4,966 (Marine Serre)

近來以生酮飲食成功減磅的欣宜，身穿法國新晉設計師所設計的Marine Serre彎月印花連體長褲配上露腰剪裁的西裝，一襲鮮明帶紅的彎月很有辨識度，就連Blackpink和泫雅也曾追捧過。而連體褲的緊身設計更突顯欣宜的瘦身成果之餘，加上品牌主理人曾指彎月代表是女性之餘，亦是愛的符號，望穿搭者能自我定義自己，難怪欣宜穿上過後更突顯她的自信美？

欣宜在紅地氈環節的裝扮備受觸目又獲得網民讚賞外，不過當中亦有女歌手的造型不慎打扮失手，陷入「時裝車禍」，更被網民笑言是花木蘭的「代父從軍」、甚至是夜店約會裝？

▼▼▼按圖看《Chill Club推介榜年度推介21/22》眾女歌手盛裝打扮，泳兒「中門大開」性感度極高、新晉歌手Kerryta（周子涵）穿「心心」露背背心像走錯場合？▼▼▼

AGA心口鑲金被指是花木蘭「代父從軍」裝？

【Chill Club推介榜年度推介21/22】以一身金色盔甲裝亮相紅地氈的AGA（江海迦）今次無緣在頒獎禮中獲得三甲位置。（劉傳謙攝）

以一身金色盔甲裝亮相紅地氈的AGA（江海迦）今次無緣在頒獎禮中獲得三甲位置，更因心口鑲上「豪華」的金色亮片而被網民笑言打扮像是花木蘭「代父從軍」的盔甲裝，雖然AGA身穿的金色盔甲裝只是心口至腹部位置鑲上金片，其餘位置則為緊身黑色的布料，但卻因心中位置過於搶眼又帶反光效果，貌似在視覺上令AGA的腰身更粗壯。

Gin Lee（李幸倪）白色泡泡袖公主裙成大媽裝顯俗氣？

【Chill Club推介榜年度推介21/22】今年同樣與AGA（江海迦）無緣三甲位置的Gin Lee（李幸倪）。（劉傳謙攝）

今年同樣與AGA（江海迦）無緣三甲位置的Gin Lee（李幸倪），她今年的穿搭亦不慎跌入「時裝車禍」，去年Gin Lee身穿掛頸的粉藍連衣裙盡顯少女春日氣息，但今年Gin Lee卻換上白色波點花紋，配上黑色透視蕾絲的泡泡袖公主裙，加上Gin Lee穿上黑色絲襪搭配銀黑亮片露腳趾高根鞋，令整體造形略為帶點俗氣之餘，泡泡袖與沒有修腰效果的腰部設計，更令Gin Lee看來肥了數個碼，更帶來一點「大媽」味。