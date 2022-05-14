我們的藍調時光｜申敏兒金宇彬穩定交往7年　抗癌路比韓劇更浪漫

《我們的藍調時光》雲集李炳憲和車勝元等大咖演員，但講到最備受關注的當然是申敏兒和金宇彬。除了是金宇彬抗癌成功後首部回歸作外，亦是這對真實情侶首次在韓劇上的合作。雖然劇中二人並非演一對，但今天就讓我們來回顧一下兩位的7年情。



申敏兒和金宇彬於2015年合作衣服品牌廣告認識。（GIORDANO）

申敏兒和金宇彬於2015年2月合作衣服品牌廣告認識，同年7月被爆戀情後大方認愛，證實二人由5月開始交往。由於當時兩人已是一線韓流明星，分別拍過大紅作《我的女友是九尾狐》和《繼承人們》，因此拍拖消息轟動亞洲。加上兩人同是模特兒出身，身高外形等相襯，所以獲大批粉絲祝福。申敏兒和金宇彬的真實年齡相差5年，可是完全看不出二人是對姐弟戀。

申敏兒、金宇彬曾於2019年被偶遇在澳洲拍拖，一張照片證明親蜜關係。（網上圖片）

按圖睇當年撻著的高顏值廣告照：

+ 3

2017年金宇彬因患上鼻咽癌而宣布暫停演藝活動，接受治療期間兩人幾次傳出情變，直至申敏兒親自發明表明：「我會陪在金宇彬身邊，幫助陪同他度過癌症治療。」才平息分手的謠言。兩人的好友也證實，抗癌路上申敏兒一直陪伴左右，只要有時間都必定會陪金宇彬到醫院接受治療，甚至為了男友停接作品兩年。即使金宇彬需要接受3次化療，以及多達30多次的放射性治療導致體重下跌10KG，申敏兒也一直用行動為對方打氣，成為金宇彬兩年多間的最大支柱之一。

申敏兒這次與李炳憲演一對，編劇表示事前已獲得了金宇彬同意。（劇照）

2019年11月，金宇彬康復後曾出席《青龍電影節》並擔任頒獎嘉賓，他其後更加入申敏兒所屬的M Entertainment，與女友兼做同事。眼見男友身體狀況變好，申敏兒才陸續回歸幕前，拍下《輔佐官–改變世界的人們》及《海岸村恰恰恰》等人氣作，並帶着男友以《我們的藍調時光》復出。因一場大病，申敏兒和金宇彬的感情變得更穩定，直至最時已穩定交往7年。不少粉絲都大讚這對CP的經歷比韓劇更浪漫，希望能儘快聽到兩人結婚，走進人生下一階段的好消息。

金宇彬則搭檔韓志旼演CP，復出表現備受稱讚。（劇照）

點撃睇更多高清劇照：

+ 20

同場加映：我們的藍調時光︱車勝元22歲戀上大4年千金 為保護繼子甘願捱鬧