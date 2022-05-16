我們的藍調時光︱嚴正化曾是一代性感天后　患癌不敢唱歌長達10年

《我們的藍調時光》中嚴正化和李姃垠，這段「美蘭和恩喜」的好姐妹情也引起劇迷不少共鳴。其中52歲的嚴正化正是韓國一代性感天后，她的名曲播在路上無人不曉。可是她卻因一場癌症而變得害怕唱歌，一封咪就長達10年。



劇迷都非常喜歡嚴正化和李姃垠於《我們的藍調時光》的組合。（IG/@umaizing）

1969年生的嚴正化20歲就加入MBC合唱團，並於1993年以電影《颱風的日子我要去狎鷗亭》正式出道，同年她亦推出首張個人專輯，創下8萬銷量的成績，歌影兩路發展。嚴正化走紅速度相當快，出道4年左右就憑着大膽及破格形象成功突圍而出，通過《POISON》、《不知道》和《Festival》等代表作，榮升韓國一代性感天后，更獲稱是「韓版Madonna」。

在一眾清純女歌手中，嚴正化成功以破格形象突圍而出。（網上圖片）

嚴正化曾講過已故韓國搖滾魔王申海澈是她的一大恩人，由於當年性感風並不常見，但申海澈卻是唯一要求她走此風格的人。嚴正化分享即使當年身邊的人都難以接受清純以外的風格，但申海澈就算把所有人趕出錄音室也堅持，一步步鼓勵嚴正化把魅力融入歌中，激發出她獨有的一面。嚴正化的歌唱實力不時被質疑，但JYP曾點評她的歌舞能力雖非最好，但表現力卻是無人能超越，天后地位難以被取代。

嚴正化又有「韓版Madonna」之稱，地位難以被取代。（網上圖片）

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19禁作品也難不倒嚴正化，她更是少有能召喚3000萬觀眾的女演員。（劇照）

自2001年起，嚴正化把事業重心轉移在演技方面，拍過電影《重罪犯》、《周末同床》和《舞后》等。她拍過的作品題材多元化，由愛情、驚悚、文藝到19禁都有，可見她的戲路非常廣。嚴正化的演技也是備受肯定，前後兩次獲頒《百想藝術大賞》影后外，也是《春史電影賞》和《大鐘獎》影后得主。

退貨遠征隊的組成，讓封咪10年的嚴正化再次踏上舞台。（MBC）

嚴正化事業發展順利之時，2010年被驗出患上甲狀腺癌。由於不想驚動粉絲大眾，嚴正化在未有取消任何行程下進行手術，僅在醫院留醫了三天就出院。直至有傳媒報道時，嚴正化才首次公開患癌，坦言聲線仍未完全復原，音域也變得比從前窄。前年她出演節目《玩什麼好呢》，與李孝利、Jessi和MAMAMOO華莎組成限定組合退貨遠征隊，封咪10年後終於再度唱歌。

嚴正化在節目哭訴10年間的心聲，可感受到她對音樂不變的愛。（MBC）

嚴正化在節目中自言，退貨遠征隊完結也代表著她的歌手將要結束。除了患上甲狀腺癌後，唱歌變得吃力外，隨着年齡增長，自卑感亦變大了，甚至因覺得丟臉而不願意參與音樂節目。為了讓嚴正化重拾從前歌后的自信，《玩什麼好呢》主持劉在錫特別為她準備了歌唱堂等，讓10年後再次登上舞台的嚴正化流下了感動的淚水。

近年嚴正化終於再次大膽拿起咪高風唱歌，可見她寶刀未老。（網上圖片）

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