橋本環奈驚傳確診新冠肺炎停工　即時煞停《千與千尋》舞台劇演出

日本女星橋本環奈與上白石萌音從3月開始以雙主演模式演出《千與千尋》舞台劇，不過橋本環奈於今日傳出染疫，演出叫停，她於Twitter上發文致歉。



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橋本環奈經紀公司今日發出公告，透露橋本環奈確診新冠肺炎，她因喉嚨痛去做PCR，於17日得知結果為陽性，只能停工休養。橋本環奈也在Twitter上宣佈這個消息，表示從3月2日開演後就一直很順利，但因為她確診不得不停止暫停演出。「對於期待這個舞台的人，我真的很抱歉」，她表示為了儘快回歸，會好好休息。

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