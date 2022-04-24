不少年輕男女都情迷日本校服，甚至有香港女生特意買 JK服當衣著風格。近日有日本網站票選「穿校服最好看的日本女星」排行榜，當然不少得「千年一遇美少女」橋本環奈，不過按票數卻只得第三，而冠軍竟是她，令不少網民對賽果感震驚！



（cr. RBB TODAY）

相信不少人長大後都會不時回味一下自己的學生時代，而當中最能代表青春的東西一定是校服莫屬！不過，能襯托校服的那種氣息卻早就一去不返，就算如明星，顏值仍在，似乎依舊有點違和感。

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近日日本網站「gooランキング」就讓網民票選心目中著校服最好看的女星TOP10，入選的女星當中，當然不少得「千年一遇美少女」橋本環奈，不過按票數卻只得第三！而勇奪第一名的這位女星，之前有參與過人氣漫畫改編劇《花漾男子》中的角色，你又猜不猜到是誰？

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其實要carry起套校服都唔容易，更別說在芸芸衣著一樣的同學仔中脫穎而出，不知道你心目中最適合／著校服最好看的那位日本女星，又有沒有上榜呢？

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最近大家都陸續恢復到公司工作或到學校上課，與家人以外的人見面的機會也開始增加。大家試過與朋友們見面回家後忽然覺得很疲倦，倒頭就睡嗎？日本一個晨間節目就説到這些症狀，形容這是因新冠疫情所產生的「社交宿醉」，有不少年輕人，特別是職場新人更是容易受到影響……

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